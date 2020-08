Real Madrid : Reinier Jesus file à Dortmund

Le Real Madrid a officialisé le prêt de son milieu de terrain offensif, Reinier Jesus, au Borussia Dortmund. La pépite brésilienne va s’engager avec les BVB jusqu’en 2022.

Milieu de terrain offensif très prometteur, Reinier Jesus va encore attendre avant de pouvoir disputer son premier match avec l’équipe première du Real Madrid. Recruté cet hiver par les Madrilènes, le Brésilien vient d’être prêté au Borussia Dortmund pour une durée de deux ans. Selon le communiqué conjoint des deux clubs, il s’agit d’un prêt sans option d’achat comme ce fut le cas pour l’ancien Merengué, Achraf Hakimi, il y a deux ans.

Transféré de Flamengo pour 30 millions d’euros, Reinier a disputé 3 matches avec la Castille (l’équipe réserve du Real Madrid) cette saison et marqué deux buts, avant la crise du coronavirus. Sous contrat avec la Casa Blanca jusqu’en 2026, le jeune espoir brésilien est perçu comme l’avenir du club espagnol. Et même si son prêt était inévitable (le Real ayant déjà atteint son quota de joueurs extracommunautaires et n’avait pas de place pour lui en équipe première la saison prochaine), les champions de Liga voient en ce deal, une occasion pour leur joueur d’avoir du temps de jeu et d’évoluer dans une équipe compétitive.