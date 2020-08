Quique Setién viré par le Barça

Le président du FC Barcelone, Josep Bartomeu, a annoncé le départ de son entraîneur, Quique Setién, emporté par la vague des mauvais résultats qu’ont récoltée les Blaugranas cette saison, dont le summum a été le naufrage face au Bayern (8-2) en Ligue des champions.

On le voyait venir, c’est désormais officiel. Quique Setién n’est plus entraîneur du Barça. Le coach balugrana a été remercié à l’issue de la réunion d’urgence tenue dimanche, après la lourde défaite des Catalans face au Bayern Munich (8-2), samedi, en Ligue des champions. « Setién est limogé », a déclaré Bartomeu à Victor Navarro, journaliste de la ‘COPE’, après la longue réunion qui a eu lieu entre le président du Barça, le directeur sportif, Eric Abidal, et Ramon Planes.

Porté à la tête des Blaugranas en hiver dernier, en remplacement d’Ernesto Valverde, Setién n’aura donc tenu que huit mois et le club espagnol devrait officialiser son renvoi ce lundi. Pour ce qui est de sa succession, les médias ibériques évoquent plusieurs noms, mais le plus crédible serait Ronald Koeman. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas aurait été aperçu dans les locaux de l’aéroport de la capitale catalane.