Qualité de vie numérique: 6 pays dans le classement de Surfshark

L’édition 2020 de l’index Digital Quality of Life (DQL) de Surfshark, positionne six pays africains parmi les pays les plus à la pointe pour la qualité de vie numérique apportée à ses citoyens.

Ce classement, réalisé par Surfshark, fournisseur de VPN basé aux îles Vierges, compare la qualité de vie numérique dans 85 pays, représentant 81 % de la population mondiale, soit 6,3 milliards d’individus. Il prend en compte cinq indicateurs, à savoir l’abordabilité de l’Internet, la qualité du réseau, la cybersécurité, les infrastructures numériques et l’administration électronique (ou e-gouvernement).

Dans le détail, les premières places sont occupées par le Danemark et la Suède avec un score de 0,79 point. Ils dépassent légèrement le Canada (0,78 point), la France (0,77 point) et la Norvège (0,75 point).

Le classement 2020 est d’autant plus intéressant qu’il parait en pleine pandémie de Covid-19, période durant laquelle le télétravail et des vidéoconférences se sont particulièrement développés dans plusieurs pays du monde. Dans ce classement, ne figurent que 6 pays africains. En rassemblant les notes obtenues par chaque pays dans chacun des cinq critères, c’est l’Afrique du Sud avec un score de 0,49 point qui dispose de la meilleure qualité de vie numérique du continent, se hissant au 59e rang mondial.

Le pays obtient de bons scores au niveau des critères e-gouvernement (0,7 point, 45e mondial), qualité d’internet (0,6 point, 63e rang mondial), infrastructures électroniques (0,56 point, 73e mondial) et cybersécurité (0,53 point, 44e mondial). En matière d’abordabilité de l’internet, le pays affiche un score de 0,08 point, se positionnant au 34e rang mondial.

La position des 5 autres pays africains

Après l’Afrique du Sud qui occupe la tête d’affiche dans le classement sur le continent africain, nous avons ensuite la Tunisie, le Maroc, le Kenya, le Nigeria et l’Algérie qui présentent également de bons scores.

Le Maroc occupe le 3e rang au niveau africain avec un score de 0,43 point, le positionnant au 70e rang mondial. Il obtient ses meilleures performances au niveau des critères e-gouvernement (0,59 point et 72e mondial), qualité internet (0,57 point et 71e mondial), infrastructure électronique (0,57 point et 70e mondial) et cybersécurité (0,41 point et 63e mondial). Le pays affiche un faible score de 0,02 point en matière d’abordabilité d’internet (71e mondial).

L’Algérie, 84e mondial avec un score de 0,30 point, doit son score à son infrastructure électronique (0,53 pont) et la qualité internet (0,49 point), alors qu’elle affiche de très mauvaises performances en matière de cybersécurité (0,23 point et 78e mondial) et de e-gouvernement (0,23 point et 85e mondial).