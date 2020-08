PSG-Leipzig : « Ça va être un match très difficile », Neymar

Neymar s’est prononcé pour le média ‘GloboEsporte’ sur le match de ce mardi entre le PSG et Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions. L’attaquant parisien est confiant en la victoire de son équipe, ce qui lui donnera son ticket pour la finale.

Étincelant face à l’Atalanta en quart de finale (même s’il n’a pas marqué de but), Neymar sera très attendu ce soir en demi-finale de la Ligue des champions face à Leipzig. Les Parisiens n’ont jamais atteint une finale de C1, et espèrent franchir le grand pas face à la séduisante équipe allemande. Interrogé par ‘GloboEsporte’, la star brésilienne a affiché de la confiance et pense que son équipe à les armes nécessaires pour écarter les bourreaux de l’Atletico Madrid.

« Leipzig, ça va être un match très difficile, une finale de plus. Un autre match durant lequel nous devrons être concentrés à chaque instant parce que le RB Leipzig est une grande équipe. Mais nous sommes bien, heureux et toutes les conditions sont réunies pour que nous fassions un bon match », a-t-il lâché, avant d’ajouter. « C’est ma meilleure saison au PSG. Grâce à Dieu, cette année, j’ai pu jouer toute la saison, sans avoir de problème. Physiquement, je me sens très bien parce que j’ai beaucoup travaillé durant la pause. Et le groupe du PSG est une famille« .