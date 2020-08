PSG-Atalanta : « J’espère que Mbappé ne sera pas sur le terrain », Gasperini

Victime d’une blessure à la cheville droite lors de la finale de Coupe de France entre le PSG et Lyon, Kylian Mbappé s’est depuis engagé dans une course contre la montre pour revenir au top avant le choc face à Atalanta en Ligue des champions. Un retour que ne souhaiterait pas voir concrétiser Gian Piero Gasperini, l’entraîneur de l’Atalanta.

A quatre jours du quart de finale de la Ligue des champions entre le PSG et Atalanta Bergame, la présence de Kylian Mbappé sur le terrain est encore incertaine. L’attaquant parisien, victime d’une blessure à la cheville droite en finale de Coupe de France face à Lyon, n’est toujours pas totalement remis de sa blessure. S’il a été aperçu cette semaine au centre d’entrainement du club français, rien n’est encore sûr quant à sa présence sur la pelouse le jour du match surtout que le staff francilien ne veut prendre aucun risque avec lui. Son éventuel forfait serait un gros coup dur pour le PSG, qui est d’ores et déjà privé de Marco Verratti et Layvin Kurzawa (blessés) ainsi que d’Angel Di Maria (suspendu).

En revanche, ce scénario serait bien accueilli du côté de Bergame. Pour l’entraîneur de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, avec un Kylian Mbappé forfait pour cette rencontre, la tâche serait moins compliquée pour les siens. « Quand j’ai su qu’il était blessé, j’ai tout de suite dit que j’étais désolé qu’il soit blessé, et c’est vrai, a d’abord rappelé le technicien italien dans un entretien à L’Equipe. Mais j’espère qu’il ne sera pas sur le terrain ! Je ne vais pas faire l’hypocrite. Je suis navré, parce que quand un joueur se fait mal, c’est quelque chose qui me désole. Mais pour nous, c’est évident que ce serait mieux sans lui ».

Admettant que son équipe ne parte pas favorite pour ce match face aux champions de France, le technicien italien ne veut pas pour autant se présenter en victime expiatoire. Le coach de la formation lombarde veut d’ailleurs se servir de ses expériences face à la Juventus (champion d’Italie) pour renverser l’ogre français. « Nous savons que le PSG est une très grande équipe. Comme la Juventus en Italie, elle domine son Championnat depuis des années. Le PSG est une équipe construite pour gagner la Ligue des champions, où il y a des joueurs parmi les meilleurs du monde. Tout cela étant dit, il nous est arrivé, pas souvent, c’est vrai, mais quand même, de battre la Juventus. Alors, nous espérons gagner aussi contre Paris », a-t-il indiqué.