Proche-Orient : Emmanuel Macron se penche sur la situation entre la Palestine et Israël

Alors que les tensions sont vives au Proche-Orient avec la situation entre la Palestine et Israël dont les pourparlers sont interrompus, le président français Emmanuel Macron a indiqué s’être entretenu dimanche avec Mahmoud Abbas.

La tension entre Israël et la Palestine s’est accrue depuis que Donald Trump a décidé de reconnaitre Jérusalem comme la capitale de l’Etat hébreux. La Palestine a rompu les pourparlers en cours dont les Etats Unis étaient le médiateur principal. Depuis, plusieurs évènements se sont succédé dont le fameux projet israélien d’annexion de la Cisjordanie.

Pour tenter d’apaiser les tensions et de faire reprendre les négociations, a discuté avec le chef de l’autorité palestinienne. « Je me suis entretenu avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Je lui ai dit ma détermination à œuvrer pour la paix au Proche-Orient », a indiqué Macron sur twitter.

Le chef de l’Etat français a poursuivi son propos en mettant l’accent sur ce qui, selon lui est une priorité absolue pour une paix durable dans la région. « La reprise des négociations pour parvenir à une solution juste et respectueuse du droit international reste une priorité », a poursuivi Emmanuel Macron.

Plus tôt cette semaine, Israël s’est accordé avec les Emirats arabes unis pour normaliser leurs relations diplomatiques. Une décision des EAU que la Palestine, l’Iran et la Turquie ont qualifié de traîtrise et d’erreur stratégique de la part du pays du golfe.