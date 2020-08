Prince George: son éducation coûte beaucoup plus cher que celle de la princesse Charlotte

Dans la famille royale britannique, le prince William et son épouse, Kate Middleton, ont scolarisé leur trois enfants. Mais l’éducation de la princesse Charlotte coûte beaucoup moins cher que celle du prince George.

Alors que le prince George et la princesse Charlotte s’apprêtent pour la rentrée, Kate Middleton et le prince William se préparent pour payer la scolarité de leur fils aîné.

Après des vacances prolongées en raison de la pandémie du coronavirus, le prince George et la princesse Charlotte feront prochainement leur rentrée scolaire à la Thomas’s Battersea à Londres. Il s’agit, selon Closer, d’un établissement huppé, où les frais de scolarité varient en fonction de la classe dans laquelle les enfants se trouvent.

C’est pourquoi, explique le média, à compter de septembre 2020, l’éducation du prince George va coûter plus cher à Kate Middleton et au prince William.

Selon le magazine Hello, le fils aîné du duc et de la duchesse de Cambridge entrera en année 3, soit l’équivalent en France du CE1. La scolarité coûtera pas moins de 7.520 livres par trimestre, soit 8.337 euros. Or, le couple payait jusqu’ici 6.655 livres de frais de scolarité, soit environ 7.377 euros.

Toutefois, en ce qui concerne la princesse Charlotte, toujours en année 1, soit la maternelle, le montant reste inchangé.