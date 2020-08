Prince Charles: son cadeau d’adieu à Camilla avant son mariage avec Lady Diana

Avant de se marier avec la princesse Diana, le prince Charles avait offert un petit paquet d’adieu à sa maîtresse, Camilla. Un geste de cœur qui a dévasté la maman des princes William et Harry.

La princesse Diana avait souffert de la relation amoureuse entre son mari et Camilla Parker Bowles. « On était trois dans ce mariage« , avait-elle confié dans une interview. Selon elle, Camilla était le grand amour du prince Charles, la femme de sa vie. Un documentaire révélait que Diana Spencer était elle aussi envahie par le doute.

Avant son mariage, Lady Diana avait confié au journaliste John Edwards qu’elle avait eu une violente dispute avec le prince Charles au sujet de son enterrement de vie de garçon. En effet, elle suspectait aussi son mari de continuer à entretenir une relation amoureuse avec Camille Parker-Bowles. D’après la presse britannique, alors qu’elle essaiyait sa robe de mariée avant la cérémonie, elle aperçut un paquet adressé à Camilla posé sur le bureau de Michael Colborne, le secrétaire privé du prince Charles.

La princesse ouvrit la boîte et y découvrit un bracelet en or avec les initiales G et F gravées, une référence aux surnoms de Charles et Camilla, Gladys et Fred. « Elle était en larmes. C’était évident qu’il s’agissait d’un cadeau d’adieu du prince Charles pour Camilla», confie la même source.