Présidentielle en Côte d’Ivoire: une marche du parti RHDP annoncée à Bruxelles

Les cadres du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), en Europe, ont annoncé une marche en grande pompe pour le samedi 29 août 2020 à Bruxelles, en Belgique.

Après l’investiture du président Alassane Ouattara par le RHDP, samedi 22 août 2020, pour le compte de la présidentielle prochaine, les cadres du parti en Europe, ont annoncé une marche à Bruxelles en Belgique. Objectif? Montrer aux yeux de l’union européenne que le RHDP fait corps avec son candidat Alassane Ouattara.

Pour M. Diaby Lanciné, directeur exécutif adjoint du RHDP chargé des militants de l’extérieur, « il faut dynamiser nos troupes à deux mois de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020″. Un processus que le chef de l’Etat ivoirien a d’ores et déjà enclenché. Le lancement de la campagne officielle du RHDP est prévu le 19 octobre prochain.

Soulignons que cette marche européenne va se dérouler à Bruxelles, la ville où réside l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, acquitté par la CPI et actuellement en liberté provisoire. Connu pour ses positions opposées au régime en place, l’époux de Simone Gbagbo souhaite rentrer au pays à quelques mois de la présidentielle. Mais sa demande de passeport ordinaire ou diplomatique reste infructueuse. D’ailleurs, le tribunal d’Abidjan a entériné la décision de « radiation » du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. « C’est un non définitif, il n’y a plus de recours au plan national», a insisté le président du tribunal.