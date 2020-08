Présidentielle américaine : « Ce que je veux d’abord, c’est chasser Trump », la rappeuse Cardi B

Dans une interview diffusée par la version américaine du magazine « Elle », le candidat démocrate, Joe Biden, invite la rappeuse Cardi B à appeler ses fans à voter pour son camp, à la prochaine élection présidentielle.

Âgé de 77 ans, le candidat démocrate préfère passer par une des icônes rap du moment pour mobiliser la nouvelle génération d’électeurs. Dans une interview sur la plateforme Zoom et qui est diffusée par le magazine « Elle », lundi 17 août, Joe Biden a interrogé Cardi B sur ce que veulent les jeunes. Le candidat démocrate a ensuite demandé à la célèbre rappeuse d’inciter ses fans à voter pour lui, lors de la présidentielle aux Etats-Unis en novembre .

Lors des primaires, Cardi B soutenait le socialiste Bernie Sanders. Elle avait profité de cet entretien pour rappeler les thèmes chers au sénateur du Vermont, qui plaidait pour des « universités gratuites », une sécurité sociale pour tous et « l’égalité » pour les Afro-Américains. Aujourd’hui, son appui à Joe Biden est clair, le ton étant en phase avec l’unité qui prévaut dans le camp démocrate.

« Ce que je veux d’abord, c’est chasser Trump », confie Cardi B

Au cours des échanges, la star a partagé son désir de voir Donald Trump quitter le pouvoir. Elle estime que « tout ce qu’il dit sème la zizanie » alors que les Etats-Unis font face à une pandémie. « Ce que je veux, ce sont des réponses… Mais je ne veux pas quelqu’un qui me mente et qui me dise qu’il n’y a pas besoin de porter de masques », a-t-elle expliqué.

Cardi B a aussi exprimé son inquiétude sur la façon dont Donald Trump a attisé les sentiments racistes. Elle estime que « cela pourrait déclencher une guerre civile ». Or, la rappeuse pense que tout comme elle, personne ne voudrait ressentir de l’hostilité pour les gens d’autres races.