Présidence de la BOAD: Abdoulaye Bio Tchané salue la nomination du Béninois Serge Ekué

Ce mardi 18 Août 2020, le Béninois Serge Ekué a été nommé Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD). Suite à la nouvelle, le Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement, Abdoulaye Bio Tchané, s’est réjoui et a adressé ses félicitations à son compatriote.

Abdoulaye Bio Tchané salue la nomination de Serge Ekué à la tête de la BOAD, en remplacement de Narcisse Christian Adovelande. Pour le ministre, c’est un honneur pour le Bénin de voir un autre de ses fils à ce poste. « Notre pays est une fois encore honoré au plan international avec la nomination de notre compatriote Serge Ekué, en qualité de Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Je me réjouis de la promotion de ce banquier-financier émérite, dont la compétence et le riche parcours professionnel viennent d’être récompensés. Serge Ekué à la BOAD, c’est un ami qui prend les clefs de mon ancienne maison. Abdoulaye Bio Tchané

Abdoulaye Bio Tchané ne doute pas de la compétence de Serge Ekué à combler les attentes et à relever les nouveaux défis de l’institution financière. « Pleins succès à Monsieur Serge Ekué dans ses nouvelles fonctions ! », a-t-il conclu.

Qui est Serge Ekué, le nouveau Président de la BOAD ?

Né en 1966 à Porto-Novo au Bénin, Serge Ekué est de parents diplomates. Il a fait ses études en France, notamment à l’Institut d’études politiques de Bordeaux et à l’Université Paris V où il obtient un DESS banque et finance en 1994. Il intègre plus tard Natixis où il sera nommé coresponsable des marchés de capitaux (trésorerie, trading taux, change et crédit, vente et stratégies, structuration, recherche crédit).

En 2016, Serge Ekué, Directeur des marchés de Capitaux Asie Pacifique de Natixis, a été nommé par intérim à la tête de la zone Asie Pacifique. Avant cette nouvelle fonction, il avait été distingué meilleur manager de la diaspora en 2015 par les bâtisseurs de l’économie africaine. Depuis 2009, le nouveau Président de la BOAD est membre du conseil de surveillance de FinanCités.