Premier League : le calendrier de la première journée

La Premier League a officialisé le calendrier de la première journée du championnat pour la prochaine saison 2020-2021. Parmi les affiches, on a droit à un duel choc entre le promu, Leeds, et le champion en titre, Liverpool.

Classé meilleur championnat d’Europe, la Premier League va rouvrir ses portes en septembre prochain. En effet, selon le communiqué officiel des dirigeants du foot anglais, la saison 2020-2021 de Premier League démarrera à partir du 12 septembre. Pour ce qui est de la première journée, elle aura lieu du 12 au 14 du même mois.

Et à cet effet, la Premier League a dévoilé les affiches de cette première journée. Parmi les rencontres marquantes, on note le déplacement du Leeds de Marcelo Bielsa sur la pelouse de Liverpool, l’affrontement entre Tottenham et Everton, ou encore la réception d’Arsenal pour Fulham, qui fête son retour dans l’élite du football anglais.

Le programme détaillé de la 1ère journée :

Samedi 12 septembre :

Burnley – Manchester United (16 heures)

Crystal Palace – Southampton (16 heures)

Fulham – Arsenal (16 heures)

Liverpool – Leeds (16 heures)

Manchester City – Aston Villa (16 heures)

Tottenham – Everton (16 heures)

West Brom – Leicester (16 heures)

West Ham – Newcastle (16 heures)

Lundi 14 septembre :

Brighton – Chelsea (21 heures)

Sheffield United – Wolverhampton (21 heures)