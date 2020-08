Premier League : Arsenal dompte Liverpool et s’offre son 16è Community Shield

Grâce à un Pierre-Emerick Aubameyang héroïque, Arsenal a pris le dessus sur Liverpool (1-1, 5-4 tab) ce samedi à Wembley. Les Gunners remportent leur 16è sacre dans cette compétition.

Au terme d’une rencontre très équilibrée et plutôt assez terne, Arsenal s’est imposé aux tirs aux buts face à Liverpool (5-4), en finale de Community Shield. Menant d’entrée de jeu par le capitaine Aubameyang, auteur d’une prestation exemplaire, les Gunners ont souffert face à l’armada offensif des Reds avant de craquer dans le dernier quart d’heure de jeu suite à un superbe but du jeune attaquant japonais Takumi Minamito. Contraints à la séance des tirs au but, les Gunners ont été plus adroits que leurs adversaires, réussissant quatre de leurs tirs contre trois pour Liverpool.

Arsenal remporte donc le match et peut se vanter malgré sa saison plutôt mitigée en Premier League, d’être le club le plus titré en Community Shield avec 16 trophées.