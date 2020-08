Perf’Ecureuils : retour sur la saison 2019-2020, situation contractuelle de quelques ambassadeurs

La saison 2019-2020 est à vite oublier pour plusieurs internationaux béninois. Mais, elle reste longue pour d’autres en attente de rebondir. Notre rédaction vous offre les dernières news sur les Ecureuils.

Gardiens

Fabien Farnolle, 35 ans (Yeni – Malatyaspor/Turquie), 34 matchs/34, dont 8 sans encaisser.

-Il a connu une belle saison sur le plan individuel. Le changement intervenu à la mi-saison a failli leur être fatal. 16e au terme de la saison donc officiellement relégable, le Yeni doit son maintien en Super Lig à une décision de l’instance suprême du cuir rond. Pas de descente en 1. Lig en raison du Covid-19. Une élite qui comptera donc 21 équipes, la saison prochaine. Son contrat était arrivé à expiration depuis le 4 août. Cependant, le dernier rempart du Yeni a été prolongé d’une saison.

Saturnin Allagbé, 26 ans ( Niort/France), 13 matchs/28 (blessure)

– Championnat suspendu en raison du Covid-19. Niort était 18e. Allagbé a connu une longue blessure et est resté sur 4 matchs sans encaisser. De retour après trois mois d’absence, il va terminer la saison sur un match à score de parité 1-1, le 6 mars contre Nancy. Le Chat a été titulaire ce samedi 15 août en amical contre Toulouse. Et Niort s’est imposé 2-1.

Défenseurs

Cédric Hountondji, 26 ans (Clermont Foot 63/France); 21 matchs/28

– Du haut de sa belle saison, l’international béninois a été prolongé. Arrivé, le 5 juillet 2019, il est désormais lié à l’écurie « Rouge et Bleu » jusqu’ au 30 juin 2023. Il fait partie des As du club clermontois . Le club a fini dans le Top 5, la saison écoulée. Vous pouvez imaginer les objectifs pour cette saison 2020-2021.

David Kiki, 26 ans ( pas de club officiel)

–Alors que son contrat vient à terme 30 juin 2021, le béninois a été mis sur la liste des départs. Ciblé par quelques clubs, on attend de façon officielle un point de chute pour l’ancien Niortais. Arrivé, le 21 août 2017 à Brest, le natif de Vakon n’a pas pu s’imposer. Disons que Brest ne lui a peut être pas donné sa chance.

Oliver Verdon, 24 ans (Retour de prêt au Deportivo Alavés); 22 matchs/29

– Il a été l’un des meilleurs béninois de la saison 2019-2020. Monstrueux en défense, il a séduit les amoureux de la Jupiler Pro League. « Général Mental » de son surnom, le défenseur international béninois a été parmi les tops players du Kas Eupen, source médiatique belge. Le joueur bien filé par ses employeurs espagnols a été rappelé et jouera en Liga cette saison. Ce malgré le désir des supporters du club belge de voir la direction d’Eupen le conserver. Toutefois, son prêt a été sans option.

Moise Adilehou, 24 ans (Boluspor/Turquie) ; 5 matchs/17

– Arrivé, le 9 janvier 2020, il a joué 5 matches sur 17. Mais son club s’est maintenu en 1.Lig en position de premier non relégable (15e). Il est très attendu la saison prochaine. Son Contrat court jusqu’au 30 juin 2021.

Milieux

Jordan Adeoti, 31 ans (Sarpsborg / Norvège; libre d’Auxerre 2019-2020) 6 matchs/28

– En fin de contrat à Auxerre, Jordan Adeoti (31 ans) s’est engagé avec Sarpsborg jusqu’au 31 décembre 2020 en Norvège. Le milieu international béninois de 31 ans a fait ses débuts le samedi 15 août. Rentré à la 75e minute, son club a maintenu son avance de 2-1, lors de la J-14.

-Sarpsborg est 8e/16 avec 17 points avec un match de moins.

Sessi d’Almeida, 24 ans (Valenciennes AFC/France); 24 matchs/28

– Le Bison béninois a épaté plus d’uns en Domino’s Ligue 2. Sa présence indispensable pour son club lui a valu une prolongation jusqu’au 30 juin 2023. Il sera très attendu cette saison, pour conduire son club à la montée. Mental de fer, le milieu international béninois a déjà affiché ses objectifs. « (…) Je veux apporter le maximum à l’équipe pour qu’on puisse continuer sur la lancée de la saison dernière. J’aimerais aller voir plus haut avec le club, aller en L1. « , a confié le joueur à Maligue2.

Seibou Mama, 24 ans (SC Toulon); 9 matchs/25

– Pas de nouvelle destination pour l’homme qui a donné la joie au Bénin face au Maroc à la CAN 2019 (Dernier tireur de penalty, 4-1). En mode contrat fédéraux, il a fait un bail de deux ans avec Toulon , relégué et évoluera donc en National 2, Groupe C.

Stéphane Sessegnon, 36 ans (Gençlerbirligi Sk/Turquie); 30 matchs/34 avec 3 buts et 3 passes.

-A 36 ans, le capitaine des Ecureuils va surement changer d’air. Son contrat avec Gençlerbirligi ( 12e au terme de la saison écoulée) est arrivé à terme depuis le 4 août. Selon un contact en Turquie, le joueur ne rejouera pas sous les couleurs du club Rouges-et-Noirs la saison 2020-2021. La même source nous informe que plusieurs clubs veulent profiter de l’expérience du meilleur buteur de l’histoire des Ecureuils.

Anaane Tidjani, 23 ans (As Soliman/Tunisie) ; 17 matchs/20

– Quatre (4) buts et deux passes (la saison 2019-2020 est toujours en cours)

– Son club est 8e/14 avec 21 points.

Attaquants

David Djigla, 24 ans (Niort/France) ; 10 matchs/28

– A l’instar du gardien international béninois Allagbé, le jeune international béninois ne bouge pas de Niort. Le club a un nouvel entraîneur, Sébastien Desabre. L’ex-sélectionneur français de l’Ouganda qui a remplacé Franck Passi. Il a connu une saison mitigée en raison de sa blessure après la CAN 2019. Ce qui explique ces bouts de matches en fin de saison (arrêt du fait du Coronavirus). Niort (18e) a juste bénéficier de la décision de la Ligue de faire descendre deux clubs.

Désiré Segbe Azankpo, 27 ans (Oldham Athletic Association FC/Angleterre dernier club) ; 28 matchs/34 (46 au total)



-L’ancien buteur du FK Senica est libre depuis le 1er juillet 2020. L’ailier béninois est en attente d’offre concrète, ce qui ne saurait tardée.

Yannick Aguemon, 28 ans (OH Louvain/Belgique); 25 matches 1 buts et 6 passes

– Son équipe a loupé son match décisif pour la montée en Jupiler League. Mais a été tout de même promue, suite à une décision de la Ligue de faire monter les deux finalistes des play-offs. Ce qui ramène à 18, le nombre d’équipe en première division belge. Le championnat a débuté depuis le samedi 8 août, et pour le compte de la première journée le béninois est absent contre Eupen (1-1). Le joueur est blessé aux adducteurs. Malgré les annonces de départ, Aguemon a prolongé jusqu’en 2022 avec Louvain. Alors on verra un autre béninois dans l’élite belge, après le passage réussi de Olivier Verdon (Prêt à Eupen).

-Absent contre Eupen, l’ailier béninois a joué 32 minutes, lors de la J-2 en D1 Belge pour le compte de la saison 2020-2021. Genk 1-1 Louvain, le 15 août 2020. Après, la J-2 Louvain compte 2 points et se classe 9e/18.

Jodel Dossou, 28 ans (TSV Hartberg/Autriche vers Clermont) ; 31 matchs 7 buts et quatre passes

– Saison réussie pour Jojo et son club. Au terme des playoffs, Hartberg est qualifié pour l’Europa League (Préliminaires). Si au début, le maintien était l’objectif, ce résultat du groupe est la preuve que « l’appétit vient en mangeant ». Une performance qui n’a pas été sans la forme individuelle de l’ailier béninois.

-Alors que son contrat prend fin le 30 juin 2021, Jodel Dossou a pris la direction de la France. Il désormais lié à Clermont FC jusqu’en 2023 en Ligue 2. Ce sera sa première expérience en France.

Marcelin Koukpo, 25 ans (Cs Hammam-Lif/Tunisie); 19 matchs/20

4 buts, autant de passes (la saison 2019-2020 est toujours en cours)

Son club est 13e/14 avec 14 points

Steve Mounié, 25 ans (Huddersfield/Angleterre); 30 matchs/46

-Il est le meilleur buteur de son club avec 8 réalisations et deux passes. Le béninois a ainsi participé au maintien de son écurie en Championship (18e/24). Son meilleur total de but en une saison en Angleterre après les 7 buts, en 28 matches et 2 caviars en 2017-2018. Et deux buts, trois passes en 31 matches en 2018-2019. Ces deux dernières années, les Terriers étaient en Premier League. Arrivé en Angleterre, le 5 juillet 2017 en provenance de Montpelier en France, son contrat s’achève le 30 juin 2021. Déjà des noms de destination se murmurent pour le buteur des Ecureuils, notamment en Turquie.

Mickaël Poté, 35 ans (BB Erzurumspor/Turquie dernier club) ; 27 matchs/34, 7 buts et 2 passes.

-Après la montée de BB BB Erzurumspor en Super Lig, Poté a fait un choix sportif logique au vu de son âge. Depuis le 5 août 2020, il a posé ses valises à Bandirmaspor un club de Ligue 3 promu en 1.Lig (D2 Turc). L’attaquant international béninois aura 36 ans, le 24 septembre 2020. Ce choix est bien guidé par sa présence sur le terrain. L’homme des défis préfère jouer que de jouer les seconds rôles. Qu’en pensez-vous ?

Cebio Soukou, 27 ans (Arminia Bielefeld/Allemagne) ; 31 matchs/38

– Cinq buts marqués et cinq passes délivrées, avec comme bonus le titre en 2.Bundesliga. Ce qui offre au joueur dont le géniteur est originaire d’Aplahoue et son écurie une place directe en Bundesliga. Un parcours exceptionnel, mais surtout exemplaire, pour un joueur qui a connu en début trop de pépins physiques. Lancé en D3 (2015-2016), il a évolué en D2 les deux saisons suivantes sous les couleurs de Aue. Mais à la quête de temps de jeu, il a fait une pige en D3 (33 matche, 10 buts en 2018-2019). Ce fut le début d’une belle histoire, la saison suivante avec Arminia Bielefeld en D2. Et la belle histoire, c’est qu’après Amadou Moudachirou, Moussa Latoundji, pour ne citer qu’eux, on aura un autre béninois dans l’élite Allemand millésime 2020-2021. Son contrat s’achève le 30 juin 2021.

-Soukou a déjà les jambes en feu, avant le début de la Bundesliga le 19 septembre 2020. Buteur lors du match à score de parité 1-1 contre Osnabruck le samedi 15 août, l’international béninois a ainsi inscrit son deuxième but en deux matches.

Rudy Gestede, 31 ans (Middlesbrough FC/Angleterre dernier club) ; 19 matchs/38 (46 journées) avec 2 buts une passe.

-L’attaquant longiligne est libre depuis le 1er juillet 2020. Gêné par des blessures, il a effectué un bon retour, jusqu’à sa fin de contrat avec les Boro. Plusieurs sources l’annoncent en France, mais pour l’heure aucune information officielle sur sa prochaine destination. Sans compter sur le béninois, le club anglais a assuré son maintien en Championship.

Kabirou Koutché, 26 ans (Afad/Côte d’Ivoire) : 7/7 ( 13 matches avec le Wac, 20 au total)

– Cinq buts marqués avec Afad et un avec le Wac, il était sur une belle phase avec les Afadistes avant l’arrêt définitif de la saison pour raison du Covid-19. Dans le viseur de plusieurs club, Koutché pourrait quitter la Côte d’Ivoire pour une autre expérience or ou en Afrique.

Akinyoola Samson, 20 ans (FK Senica/Slovaquie) : 18 matches, pour 4 buts et une passe.

– Le Lion Akin, « Joker » de Senica peut se réjouir de cette première expérience hors du continent. Après son maintien, la saison 2020-2021 a mal débuté pour Senica, sans son jeune attaquant mis au repos en raison de douleurs à la jambe.

-Le FKS s’est imposé 3-0 contre Michalovce, pour le compte de la J-3, le samedi 15 août. C’est la première victoire de la saison, après deux défaites.

-Samson a en croire nos informations sera de retour dans l’effectif d’ici deux journées.

Arrivé le 10 septembre 2019, Samson est lié à l’écurie jusqu’au 30 juin 2022. Tous les regards sont tournés vers son retour. Actuellement FKS est 7e /12 avec 3 points.

NB : La saison 2020-2021 d’autres joueurs vont rejoindre cette liste.