Perf’Ecureuils : Allagbé et Djigla invaincus, 1er échec pour Sessi et Valenciennes, Azankpo, Kiki et Sessegnon toujours sans club

La saison 2020-2021 a été lancée en France. Au moins neuf Ecureuils sont à suivre au pays des ‘Bleus’. Cédric Hountondji, Sessi d’Almeida, Yannick Aguemon et Saturnin Allagbé sont les quatre joueurs qui ont enchaîné les matches en tant que titulaires. Notre rédaction vous propose le premier numéro de Perf’Ecureuils de la saison 2020-2021.

Gardiens

Fabien Farnolle, 35 ans (Yeni – Malatyaspor/Turquie), 34 matchs/34, dont 8 sans encaisser, la saison écoulée.

– La saison 2020-2021 débute le 13 septembre. Yeni va défier Karagumruk. L’équipe est en préparation.



Saturnin Allagbé, 26 ans ( Niort/France), 2 matches/2

– Auteur de 13 matchs/28, avec quatre rencontres sans encaisser la saison passée, le Chat a débuté fort avec un premier clean sheet, pour le compte de l’exercice 2020-2021

-Dernier match 1-1 contre Chambly à domicile. Alors que les niortais avec Allagbé impérial sont allés chercher les 3 points à Guingamp (0-1), à l’ouverture de la saison (deux fois 90mn pour Allagbé). Le chat a encaissé ainsi son premier penalty et premier but de la saison

– Au classement le club est 3e/20 avec 4 points.





Défenseurs

Cédric Hountondji, 26 ans (Clermont Foot 63/France); 2 matches/2

– Le défenseur international béninois, pour sa deuxième saison au club clermontois, a débuté tel qu’il a fini (comme un as de pique pour la défense de son écurie). Premier Choix du technicien français Gastien, le béninois a contribué au maintien de la cage inviolée de Desmas inviolé. Lors de la J2 ce samedi, l’équipe à encaissé son premier but de la saison, mais reste invaincu

– Le dernier match, ce samedi s’est achevé sur un score de parité 1-1 contre Dunkerque à l’extérieur (90mn pour Cédric)

– Clermont est 14e/20 avec 2 points.



David Kiki, 26 ans ( pas de club officiel)

–Depuis son départ de Brest où son contrat est arrivé à terme le 30 juin 2021, pas encore de destination officielle pour le solide ailier gauche des Ecureuils. En fin de saison 2019-2020, il a inscrit 2 buts en 5 ma0tchs en National 3 (5e division française).



– Khaled Adenon, 35 ans (US Avranches/ France)

– Défait 2-0 à l’ouverture du championnat par Concarneau, le 21 août, l’US Avranche de Adenon a lancé sa saison le vendredi 28 août sur la pelouse de Laval, en s’imposant 3-1. Son club est provisoirement 7e avec 3 points, après deux journées

– Du fait d’un léger retard sur la préparation, Adenon n’a pas encore joué.



Oliver Verdon, 24 ans (Retour de prêt au Deportivo Alavés)

– De retour de prêt du Kas Eupen en Belgique, le béninois est resté sur 22 matchs/29 en Jupiler Pro League

–Attendu comme un renfort pour l’axe du DA, Verdon n’était pas dans l’équipe en amical, les 26 et 29 août. Alaves a essuyé une double défaite avec score identique (1-2) respectivement contre Huesca et Osasuna. En Espagne, la saison débute le 12 septembre 2020.



Moise Adilehou, 24 ans (Boluspor/Turquie) ; 5 matchs/17

– Arrivé, le 9 janvier 2020, il n’a été aligné que 5 matches sur 17. L’objectif du club a été atteint, le maintien. Mais sur le plan personnel, le buteur contre le Maroc à la CAN 2019 doit mieux faire, lors de la saison 2020-2021.

Milieux

Melvyn Doremus, 23 ans (Red Star FC/France)

–A la recherche d’un meilleur challenge, Melvyn est arrivé au Red Star FC cette saison en provenance de l’AF Bobigny (N2). Après deux journées, il attend impatiemment sa chance, chez les Audoniens. Convoqué pour les deux premiers matchs de la saison 2020-2021, il est resté au banc

– Red Star est 16/18, avec 1 point.

Jordan Adeoti, 31 ans (Sarpsborg/Norvège) 6 matchs/28

– Arrivé, il y a juste deux matches, Adeoti continue de grappiller du temps de jeu. Lié au Sarpsborg jusqu’au 31 décembre 2020, il effectué 16 minutes pour sa première et 11 pour sa seconde apparition

-Dernier match perdu à l’extérieur contre Kristiansund 4-1. Un échec a fait oublier aux supporters déjà ce dimanche 30 août avec la réception du leader Bodo/Glimt.

-Sarpsborg est 11e/16 avec 17 points.

Sessi d’Almeida, 24 ans (Valenciennes AFC/France); 2 matches/2 ; 1 carton jaune

– L’une des révélation à Valenciennes, la saison passée, le Bison béninois a joué 24 matchs sur 28. Devenu indispensable pour son club, le jeune Sessi a bien lancé son exercice 2020-2021.

-Lors de la réception de Pau FC, il a été dans tous les coups lors de la J-1. L’infatigable milieu de terrain a tellement fait son travail d’abatage, de récupération et de relance que son club a marché sur son adversaire du jour 3-0 (90mn pour Sessi)

–Pour compte de la J-2, ce samedi, Valenciennes a perdu à Paris FC , 0-1 (90mn pour Sessi). Très discipliné, il n’a pas écopé de biscotte.

– Valenciennes est 7e/20 avec 3 points.

Seibou Mama, 24 ans (SC Toulon/National2 / France); 2 matches/2

– Le milieu international béninois a débuté par un match à score de parité (1-1) contre Grasse. 90mn pour l’international béninois. Cependant, au banc pour le compte de la J-2, le milieu expérimenté sénégalais Julio Pape Bayo lui a été préféré. Toulon a été défait 0-1, à domicile par Fréjus St-Raphaël ce samedi. Mama est rentré en deuxième période

– Le SC Toulon est 12e/16 avec 1 point.

Stéphane Sessegnon, 36 ans (sans club)

-A 36 ans, le capitaine des Écureuils est sans club. Auteur de 30 matchs/34 avec 3 buts et 3 passes en première division turc, Stephe s’est séparé à l’amiable avec le club d’Ankara

-Depuis son départ, les rumeurs annoncent plusieurs destinations, puisque son profil intéresse plusieurs clubs du Golf, mais aussi des clubs turcs. Wait and see ?

Anaane Tidjani, 23 ans ( Menemen Belediye / Turquie)

– Transféré, il y a quelques jours de la Tunisie vers la Turquie, le béninois a enchaîné avec les matches de pré saison avec sa nouvelle écurie

– Auteur de quatre (4) buts et deux passes (la saison 2019-2020) en 17 apparitions, Anaane est venu en renfort. La preuve, il a été trois fois titulaire, sur les trois derniers tests matches : 75mn contre Ankara Damir, défaite 2-0; 80mn contre Ankaragücu 1-1 et 90mn ce samedi 29 août contre Göztepe défaite 2-1.

Attaquants

David Djigla, 24 ans (Niort/France) ; 2 matches/2

– La saison débuté en mode grappillage de temps pour l’ailier béninois. Le joueur conservé par Niort a connu une blessure après la CAN, ce qui justifie au tableau des stats, le nombre de matches qu’il a joué en 2019-2020 (10/28)

-Lors de la victoire, à l’aune de la Ligue2 contre Guingamp, il a débuté sur le banc. Rentré en fin de partie (13mn jeu), il a aidé ses coéquipiers à conserver le score d’un but à zéro

-Le natif d’Avakpa est rentré à la 54e ce samedi 29 août, alors que son équipe était menée (0-1). Au final Niort a égalisé et reste ainsi invaincu, après deux matches (37mn pour Djigla).

Désiré Segbe Azankpo, 27 ans (sans club)

– Azankpo a joué 28 matchs/34 (46 au total), avec Oldham Athletic Association FC en Angleterre saison 2019-2020

-L’ancien buteur du FK Senica est libre depuis le 1er juillet 2020. L’ailier béninois est en test en Autriche, a-t-on appris.

Yannick Aguemon, 28 ans (OH Louvain/Belgique); 3/4

– Pour sa première titularisation de la saison 2020-2021, le 22 août 2020, l’ailier polyvalent béninois et son club sont tombé 1-3 à domicile contre Charleroi (74mn pour Aguemon). Il sort d’une saison riche de 25 matches 1 but et 6 passes, pour une promotion dans l’élite

– Dernier match gagné à l’extérieur (3-1) à l’occasion de la J-4, contre Waasland-Beveren ce samedi (85mn pour Aguemon)

– Après, la J-4 Louvain compte 5 points et se classe provisoirement 8e/18.

Jodel Dossou, 28 ans (TSV Hartberg/Autriche vers Clermont) ; 2 matches/2

– Pour sa première en France, le transfuge de Hartberg est rentré à la 70e. Au bout des 20 minutes sur le terrain, l’ancien joueur de l’AS Tonnerre a apporté de la vivacité au jeu clermontois. Quelques adversaires ont aussi été impuissants face à ses dribbles, doit-il a seul le secret. Jojo est resté sur 31 matchs 7 buts et quatre passes en Autriche (saison 2019-2020)

– Ce samedi contre Dunkerque, il est entré à 11 minutes de la fin du match. Le score 1-1 a été conservé. C’est une étape primordiale pour le TGV béninois, grappiller du temps de jeu.

Marcelin Koukpo, 25 ans (Cs Hammam-Lif/Tunisie); 18 matchs/23

– Auteur de 4 buts, autant de passes (sur la saison 2019-2020 toujours en cours), Marcellin est un joueur clé des ‘Vert et Blanc’. Quelques adversaires ont aussi été impuissants face à ses dribbles, doit-il a seul le secret.

– Une défaite, lourde de conséquence, puisque son club est dernier 14e/14 avec 18 points, à tris journées de la fin du championnat.

Steve Mounié, 25 ans (Huddersfield/Angleterre)

– La saison de Mounié va débuter par le 1er tour de la League Cup, le 5 septembre contre Rochdale. La Championship va, elle débuter, le 12 septembre 2020. Il a été la saison écoulée, le meilleur buteur de son club avec 8 réalisations et deux passes, après 30 matches/46. Son contrat prend fin en juin 2021

– Entré en amical le 27 août, il a été à l’origine de l’action du but victorieux 2-1 contre Bradford City. A l’instar de quelques cadres, il était absent de l’effectif qui a fait 3-3 contre Manchester United U23, ce samedi 29 août.

Mickaël Poté, 35 ans (Bandirmaspor/Turquie)

– Recrue de Bandirmaspor, club de Ligue 3 promu en 1.Lig (D2 Turc), Mika n’a pas de temps pour faire bouger les filets. Il a été unique buteur lors du premier match de pré saison contre MKE Ankaragucu. Le double buteur à la CAN 2019, a joué 27 matchs/34, pour 7 buts et 2 passes, sous les couleurs du BB Erzurumspor (promu en D1).

–Le prochain match amical est prévu ce lundi 31 août, contre Gaziantep. La D2 débute le 13 septembre (pour le moment).

Cebio Soukou, 27 ans (Arminia Bielefeld/Allemagne)

– Pour une première dans son parcours pro, Soukou va évoluer en Bundesliga, lors de l’exercice 2020-2021. Auteur de 31 matches/38, avec 5 buts et 5 caviars, il est la révélation de la saison 2019-2020 du côté des Ecureuils.

– Il a inscrit 1 but lors des trois premiers matches amicaux (15,18 et 25 août). L’Ecu, passeur n’était pas dans le groupe battu contre Stuttgart (0-2).

Rudy Gestede, 31 ans (Sans club)

-L’attaquant longiligne est libre depuis le 1er juillet 2020, depuis son départ de Middlesbrough FC en Angleterre (19 matchs/38, avec 2 buts une passe).

– En attente de rebondir, il a plusieurs offres de clubs du vieux continent notamment en Turquie.

Akinyoola Samson, 20 ans (FK Senica/Slovaquie)

– Le Lion Akin, « Joker » de Senica (18 matches, pour 4 buts et une passe, en 2019-2020), n’est toujours pas dans le groupe, mais s’entraîne déjà.

– Après sa première victoire obtenue le samedi 15 août, ses coéquipiers ont pris un point précieux, ce samedi 29 août à domicile contre Nitra (0-0)

– Samson a en croire nos informations sera de retour dans l’effectif d’ici le prochain match

– Actuellement le FKS est provisoirement 9e/12 avec 4 points.