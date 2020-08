» Patrice Talon reste engagé et déterminé pour poursuivre l’oeuvre de construction », Séverin Quenum

Le président Patrice Talon est bien attaché à la fidélité au peuple et reste déterminé à poursuivre la construction du pays, si le peuple la lui impose. C’est ce qu’on peut comprendre d’une déclaration du ministre Séverin Quenum lors d’une tournée de restitution à Lokossa sur les réformes initiées par le chef de l’Etat.

Le président Patrice Talon sera-t-il candidat à sa propre succession pour l’élection présidentielle de 2021? La question que se posent bon nombre de béninois trouve de plus en plus sa réponse depuis la tournée entamée à l’intérieur du pays par une délégation conduite par le directeur de la communication de la présidence de la République.

Alors que le chef de l’Etat continue de son côté de maintenir le mystère sur sa candidature pour l’élection présidentielle de 2020, les mouvements et les communications sur le terrain dissipent tout doute sur un refus du chef de l’exécutif sur les appels incessants qui lui sont lancés.

En tout cas, ce mardi 11 Août 2020 à Lokossa, la question d’un second mandat du président Patrice Talon s’est invitée dans les échanges à bâtons rompus initiés par la délégation dans laquelle figure le garde des sceaux, le ministre Séverin Quenum, et les jeunes du département du Mono.

En répondant à la question des jeunes leaders politiques et opérateurs économiques de Lokossa, le ministre de la justice et de la législation, Séverin Quenum, a fait savoir que le président Patrice Talon reste fidèle à son engagement à servir son peuple.

Pour le garde des sceaux, le chef de l’Etat ne se sent pas seulement redevable à la fidélité de la relation qui le lie à son peuple, mais reste encore plus motivé, plus déterminé à donner le meilleur de lui-même.

Des propos qui ne livrent aucun secret, mais qui expriment simplement que les grands chantiers de construction du pays et les réformes structurelles en cours doivent aller au-delà du mandat finissant pour que la dynamique ne soit pas rompue.

Au président Talon, le dernier mot…

Bien que les propos, sujets à interprétation d’un nouveau probable mandat du chef de l’Etat, viennent d’un de ses proches collaborateurs qui plus est, son avocat personnel, ces dires sont ceux d’un ministre de la république.

Intervenant sur radio Kandi, toujours dans le cadre de la même activité, le directeur de la communication de la présidence de la république, Léandre Wilfried Houngbédji, a laissé entendre qu’il faut laisser le président Patrice Talon décider de son propre agenda sur la question.

Le dernier mot revient donc au président de la République, qui décidera en son temps et selon le format qui lui plaira, de répondre favorablement ou non aux incessants appels à un second mandat.