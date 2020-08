Paris Hilton bientôt maman? Kim Kardashian l’a inspiré à congeler ses ovocytes

La star de télé réalité Kim Kardashian a inspiré Paris Hilton à congeler ses ovocytes.

En couple depuis novembre 2019 avec Carter Reum, Paris Hilton est prête pour caresser la maternité. Mais elle a confié au Sunday Times que Kim Kardashian l’avait inspiré à congeler ses ovocytes afin de devenir mère lorsqu’elle se sentirait prête.

« J’ai eu une conversation vraiment incroyable avec Kim à ce sujet. Elle m’a présenté à son médecin et elle m’a inspiré à le faire. Je pense que chaque femme devrait le faire parce que vous pouvez vraiment le contrôler et ne pas avoir ce moment où on se dit : ‘Oh mon Dieu, je dois me marier ! », a t-elle dévoilé au média.

Paris Hilton a aussi expliqué avoir trouvé le partenaire idéal, une personne avec qui elle veut passer le reste de sa vie et fonder une famille. L’héritière avait été fiancée à l’acteur Chris Zylka entre janvier et novembre 2018, mais n’avait jamais été vraiment amoureuse avant de rencontrer celui qui partage sa vie aujourd’hui : « J’ai dit : ‘C’est le bon’ avant juste parce que je voulais dire : ‘Je suis si heureuse dans ma vie parfaite avec mon petit ami parfait’ mais je n’ai jamais vraiment ressenti ça. Je faisais semblant. »

Du haut de ses 40 ans, la star Paris Hilton souhaite avoir deux enfants. » J’en veux deux en tout. « J’ai vraiment hâte d’avoir un bébé. Je serai la meilleure des mamans », a-t-elle expliqué dans un entretien accordé à E!.