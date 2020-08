«Ouattara doit prendre l’avion pour aller chercher Gbagbo et le ramener en Côte d’Ivoire »

Le secrétaire général du FPI (GOR), Assoa Adou, s’est prononcé sur la demande de passeport de Laurent Gbagbo et a fustigé le fait que ce soit ce dernier lui-même qui fasse la procédure au lieu que l’Etat s’en charge.

Assoa Adou n’est pas allé de main morte pour fustiger le comportement du président ivoirien, Alassane Ouattara. Sur la question de demande de passeport par Gbagbo, il indique que ce n’est pas à l’ancien président d’aller faire ce genre de course, mais que c’est plutôt l’Etat ivoirien qui devrait aller récupérer Gbagbo en Belgique.

A lire aussi: Côte d’Ivoire – Présidentielle 2020: La réponse sèche de Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara

« Laurent Gbagbo n’est pas arrivé à la Haye de lui-même ; c’est monsieur Ouattara qui l’a pris dans un avion que la Côte d’Ivoire pour aller le déposer à la Haye. Le fait même que Gbagbo soit parti à l’ambassade de Côte d’Ivoire à Bruxelles pour demander son passeport est scandaleux ; Gbagbo n’a pas besoin d’aller demander un passeport, c’est monsieur Ouattara qui doit prendre le même avion pour aller le chercher et le ramener en Côte d’Ivoire », a déclaré Adou à RFI.

Notons que Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale par la justice ivoirienne et est donc inéligible. Cependant, ses partisans insistent sur le fait qu’il sera bel et bien candidat à la présidentielle d’octobre prochain et qu’ils iraient eux-mêmes déposer son dossier.