« On ne peut jamais consulter le fâ pour savoir si X va être candidat », le président des boconons

Le premier ministre du palais d’Abomey et président des Bokonons du Bénin vient de mettre de l’ordre dans son écurie en sifflant la fin de la récréation. A l’en croire, toutes les consultations du fâ qui suscitent la candidature de Pierre ou de Paul ou qui pensent que le fâ rejette la candidature de Jean sont du faux.

« On ne peut jamais consulter le fâ pour susciter une candidature, non, c’est du faux. Si leur ventre a besoin de nourriture, ils peuvent aménager un peu« , martèle le président des boconons du Bénin.

Reçu sur une chaîne de radio, Dah Djissa Togbédji Gbèyon, Président des Bokonons du Bénin, estime que le fâ n’est pas un jeu, ce n’est pas du théâtre et ce qui s’observe là est une profanation de l’héritage des ancêtres qui pourtant est respecté par le monde entier.

« Nous, on n’a suscité la candidature du présient Patrice Talon au palais royal à Abomey. Mais on n’a pas consulté le fâ. Le roi même ne peut pas oser m’appeler, moi, Babalao, pour me demander de consulter le fâ pour cela« , martèle-t-il.