Officiel : Willian signe à Arsenal

Arsenal a officialisé ce vendredi la signature du milieu de terrain, Willian. Le joueur brésilien était sans club depuis son départ de Chelsea à la fin de cette saison.

Willian n’a visiblement pas perdu. Quelques jours seulement après l’officialisation de son départ de Chelsea, le milieu de terrain a déjà trouvé un nouveau point de chute. Le club anglais d’Arsenal vient en effet d’annoncer avoir enrôlé le joueur brésilien pour les prochaines saisons. L’ancien des Blues de 32 ans s’est engagé aujourd’hui jusqu’en juin 2023 avec les Gunners où il portera le numéro 12. « L’international brésilien Willian a signé un contrat de trois ans qui débutera pour la saison 2020-2021 », peut-on lire sur le site officiel du club londonien.

« Je crois que c’est un joueur qui peut vraiment faire la différence chez nous, a réagi Mikel Arteta après l’officialisation de l’achat du joueur. On le suit depuis des mois, on avait une volonté claire de renforcer nos postes de milieu offensif et d’ailier et c’est un joueur qui peut nous apporter beaucoup de polyvalence. Il peut jouer à trois des quatre postes offensifs. Il a tout connu dans le monde du football, mais a eu l’ambition de venir ici pour aider à ramener le club là où il devrait être. J’ai vraiment été impressionné par toutes les conversations qu’on a pu avoir et sur sa volonté de venir chez nous.«

« J’ai décidé de rejoindre Arsenal parce que c’est l’un des plus grands clubs au monde. Ils ont un nouveau projet avec M. Arteta et je pense que ce club mérite de briller à nouveau. Je veux faire partie de ce projet et je suis très heureux de le faire« , a pour sa part, réagi le Brésilien après la signature de son contrat.

Arrivé en janvier 2014 à Chelsea, Willian a disputé six saisons et demie chez les Blues, marquant au passage 37 buts en 234 matches de Premier League.