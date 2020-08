Officiel : Monconduit débarque à Lorient

Promu en Ligue 1 la saison prochaine, Lorient FC vient de s’offrir sa septième recrue de ce mercato estival très animé. Le club français a enregistré l’arrivée du milieu de terrain amiénois, Thomas Monconduit (29 ans).

De retour en Ligue 1, Lorient s’active ardemment pour étoffer son effectif en vue de la prochaine saison 2020-2021. Les Merlus viennent de signer leur septième recrue de l’été. Il s’agit du milieu de terrain d’Amiens, Thomas Monconduit. Le joueur de 29 ans a signé un contrat jusqu’en 2023 et touchera un salaire annuel de 2 millions d’euros.

A lire aussi : Transfert de Messi : le PSG prêt à court-circuiter les plans de Manchester City

« Le FC Lorient est un club qui compte dans le monde du football français, a réagi Monconduit sur le site des Merlus. Son retour en Ligue 1 est mérité et sa place est d’y rester. Notre objectif, avec mes nouveaux coéquipiers, sera de le maintenir en fin de saison. Je suis dorénavant très heureux de m’engager chez les Merlus, de relever ce beau challenge et de faire partie de cet effectif de qualité. C’est une belle aventure qui va débuter pour moi et j’ai hâte de retrouver la Ligue 1 avec les Merlus« .

A lire aussi : Barça : Samuel Eto’o réagit à l’annonce du départ de Lionel Messi

Un club où il retrouvera aussi son ancien entraîneur à Amiens, Christophe Pelissier : « Nous connaissons forcément les qualités de Thomas et je n’ai aucun doute sur sa capacité à s’intégrer ici, a confié le coach lorientais. C’est un joueur qui va nous apporter son expérience et sa connaissance de la Ligue 1. Ses qualités techniques et athlétiques vont lui permettre de vite s’intégrer au groupe. Thomas est un garçon qui possède une mentalité et un état d’esprit qui collent parfaitement aux valeurs du FC Lorient« .