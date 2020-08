Novelas Tv: mort de la célèbre actrice argentine Christian Bach

La célèbre actrice argentine Christian Bach, qui a joué dans les séries Telemundo « La Patrona » et « l’imposture », est décédée à 59 ans, selon un communiqué publié par sa famille.

Bach était l’épouse de l’acteur mexicain Humberto Zurita et la mère de l’acteur Sebastián Zurita. Le couple a également eu un deuxième fils, Emiliano Zurita. L’actrice est décédée depuis le mardi 26 février 2019 des suites d’une insuffisance respiratoire, selon le communiqué publié par sa famille. «Elle a toujours voulu sauvegarder les affaires personnelles et familiales dans une intimité absolue afin de mener une vie normale, parallèle à notre profession et à l’exposition médiatique découlant de notre travail», indique le communiqué.

Sa mort était pendant longtemps restée dans les supputations avant d’être confirmée. « C’est cette partie publique de notre vie qui nous oblige aujourd’hui à partager avec vous tous cette grande perte pour notre famille. », a expliqué la famille qui ne vouliat pas en parler. Bach est né en 1959 à Buenos Aires, en Argentine. Elle a obtenu un diplôme en droit et a ensuite déménagé au Mexique pour se consacrer au théâtre.

Le rôle des principaux méchants

En 2013, elle a joué aux côtés d’Aracely Arámbula dans la série « La Patrona », l’année suivante, elle a participé à la production de « La Impostora » (l’imposture), dans laquelle ils ont joué le rôle des principaux méchants. Après ce tournage, Bach s’est retirée de la scène pour des problèmes de santé supposés. « Christian était une actrice et une mère exemplaire; une super mère et une épouse qui a rempli la vie de sa famille d’amour, de courage, de bravoure et du grand désir de vivre pleinement sa vie, d’une manière qui correspondait à ses idées et aspirations », ajoute le communiqué.

Bach est devenue célèbre avec un rôle secondaire dans la telenovela « Los Ricos También Lloran » (1979); plus tard avec « Bodas de Odio » (1983), « De Pura Sangre » (1985), « La Chacala » (1997) et « La Patrona » (2013) et produit aux côtés de son mari « Azul Tequila » (1999), parmi d’autres projets. L’actrice a remporté le prix de la meilleure actrice aux TVNovelas 1984 et 1989 et le prix de la meilleure actrice TuMundo de Telemundo en 2013.