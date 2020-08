« Notre pays a besoin de solution, et non de capitulation », Pr Jöel Aïvo

Potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021, le professeur du droit constitutionnel, Joël Aïvo, n’entend pas jeter l’éponge du fait des conditions d’organisation de ce scrutin. Il entend plutôt travailler à contourner les blocages.

Le système de parrainage et la configuration politique des institutions impliquées dans l’organisation de l’élection présidentielle de 2021, ne sont pas de nature à émousser l’ardeur du professeur de droit constitutionnel, Joël Aïvo, qui estime que le Bénin n’a pas besoin des leaders enclins à la capitulation.

En tournée de prise de contact avec les populations, ce weekend, le potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021, Joël Aïvo, a rassuré ses soutiens de Glazoué, qui se préoccupaient de la complexité du contexte politique actuel.

Interpellé par ces populations sur la façon dont il compte contourner les multiples blocages érigés sur le chemin de la présidentielle de 2021, pour les potentiels challengers de l’actuel locataire du palais de la Marina, l’ex-doyen de la faculté de droit et des sciences politiques affirme qu’il ne fera pas l’option du boycott, comme le prônent certains leaders de l’opposition.

Selon lui, le Bénin a besoin de leaders convaincus et engagés, capables de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à lui et non de capituler face aux difficultés.

« Notre pays a besoin de solution, et non de capitulation« , martèle le potentiel candidat à l’élection présidentielle de 2021.

Pour le constitutionnaliste, la prochaine élection présidentielle n’est pas hors de la portée d’un challenger de l’actuel président de la République. Tous les verrous qui sont en train d’être mis en place sont, selon lui, le signe que le pouvoir perd de l’assurance.

D’après lui, le parrainage a été instauré comme un ultime verrou alors que le pouvoir a déjà, à cent pour cent, le Parlement, le Comité de supervision de la liste électorale, la Cour constitutionnelle et même la Commission électorale, sans oublier le montant de la caution.

Le parrainage est juste pour distraire le peuple

L’ancien président de l’association béninoise du droit constitutionnel n’est pas autrement préoccupé par le principe du parrainage. Il avait affirmé qu’il trouvera les moyens constitutionnels de le faire sauter.

Aussi, face aux populations, il appelle à la sérénité. « N’ayez pas peur! Le Bénin a besoin de solutions, pas de renoncement … et renoncer, c’est capituler « , fait-il savoir.

Pour Joël Aïvo, le vrai sens du parrainage mis en place par le pouvoir est de distraire le peuple et de lui faire perdre confiance. Aussi, les invite-t-il à se mettre en ordre de bataille pour la restauration de l’Etat de droit.