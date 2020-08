Non ! Tu n’es pas nul

Petit frère, petite sœur. C’est à toi que je m’adresse.

Eresultats vient de t’informer de la nouvelle. Elle n’est pas très bonne.

En fait disons la vérité. Elle ne l’est pas du tout. Un « Refusé » en rouge vient de te mettre de l’acide à la figure. Sans même que personne ne te frappe, tu pleures des torrents de larmes… La douleur est grande. Comment ne pas pleurer si tu te rappelles ces nombreuses nuits blanches, ces injures des professeurs, et toute la pression que tu as subîes le long de l’année scolaire?

Et comment moins pleurer si tu sais que tu essuyeras des tonnes d’injures de la part de tes parents qui s’énervent déjà à juste titre à l’idée de devoir dépenser à nouveau sur toi pour cette même terminale budgétivore à outrance? Peut-être que celui ou celle à qui tu enseignais des choses au cours de l’année fait partie de ceux qui crient ce soir « On a gagné » !!! Ouch!

Cela fait horriblement mal de devoir essuyer les railleries des nouveaux venus qui te traiteront de « doyen » ou d' »ancien combattu » tout le long de l’année académique qui commence bientôt! Je ne te dirai pas de ne pas pleurer. Mon frère, ma sœur pleurs. Mais sache que tu n’es pas nul !

Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu n’es pas l’incarnation de la paresse. Non! Tu n’es pas une merde. Plutôt que de foncer tout droit dans la dépression, laisse moi te rappeler qui tu es. Tu restes et demeures: – Ce futur professeur de collège – Ce futur professionnel de la santé, – Ce futur grand commerçant, – Ce futur politicien qui mettra fin à toutes les incongruités qui te désolent aujourd’hui dans l’arène politique – Ce futur technicien qui inventera une machine qui fera parler de lui et le fera voyager partout dans le monde….

Une seule chose s’est passé ce soir. Dieu a juste décidé de te donner un an de plus pour mieux te préparer pour une victoire plus parlante dans le futur. Je ne dis pas que tu seras forcément premier ou première du Bénin au Bac 2021 (je n’ai jamais été premier de mon pays à un examen national). Ce que je dis est que cette année que tu prendras pour préparer ton Bac à nouveau en est une où le Seigneur veut te forger pour que tu gravisses mieux les escaliers pour atteindre ton objectif de vie.

Tu ne me crois pas? Pardon donnes moi quelques minutes de plus.

J’ai été au CEP 1991 J’ai été au CEP 1992 J’ai été au CEP 1993

J’ai été au CEP 1994 et c’est là que j’ai pu atterrir en 6e…

Puis au BAC 2001. Ce Bac qui m’a fait entendre une phrase dont je vais encore me souvenir pour longtemps: « Tu as préparé ton échec et tu l’as eu! »

Et tu sais pourquoi ? Eh bien parce que j’ai failli me jeter dans un puits de 44 mètres de profondeur juste après. J’ai juste prononcé une seule phrase : » Tout ça la finira tout à l’heure ». Cette phrase a mis la puce à l’oreille de mon autre parent qui m’a pris à part pour me sermonner jusqu’à me sortir cette idée de suicide de la tête…

Puis j’ai été au BAC 2002 et c’est là que j’ai atterri à l’université. Aujourd’hui, je ne suis pas riche mais j’ai déjà visité plusieurs pays en Afrique et deux autres continents. Je ne vis pas encore la vie de mes rêves mais je ne peux me plaindre de quoi que ce soit. Ces années que je considérais comme perdues ont servi à trop de choses dans ma vie.

Lève-toi! Reprends tes cahiers! Un combat vient d’être perdu certes mais pas la guerre. Et dans quelques années tu m’en diras de tes nouvelles car « Ceux qui sèment avec larmes Moissonneront avec chants d’allégresse. » Psaumes 126:5 LSG

Tu n’es pas un nul. Tu es un héros! Va avec cette force que tu as !

Houètèhou C Franck HOUNSA, Ton grand frère.