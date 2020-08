Nigéria: elle meurt après avoir accouché d’un quadruplet, le jour de sa 7è année de mariage (Photo)

Elle n’a même pas pu voir ses trois filles et son garçon. Adedotun Afusat Feyishara meurt après son premier accouchement en donnant naissance à un quadruplet

Après sept années de mariage, Adedotun Afusat Feyisara a eu la garce de porter dans ses entrailles un quadruplet. Mais la jeune dame, commerçante de 35 ans, passa de vie à trépas, quelques heures après avoir donné vie à trois filles et un garçon, mardi 25 août 2020, au Nigeria, dans l’État de Lagos.

Fait embarrassant, elle est morte le jour de ses noces de laine. Elle a accouché le matin vers 8 heures, mais est repartie en laissant les enfants vers 21 heures le même jour. Sa famille a procédé aussitôt à son inhumation, selon les rites de l’islam. Ses proches et amis n’ont eu que les réseaux sociaux pour exprimer leur amertume et faire leur deuil.

Capture d’écran Facebook

« Les mots ne peuvent pas décrire combien merveilleuse tu es. Une épaule sur laquelle s’appuyer en cas de soucis. Une auditrice attentive, ma fashionista, ma partenaire principale, une épaule sur laquelle s’appuyer dans les temps d’inquiétudes, ma confidente. Une sœur comme aucune autre. Je n’ai jamais, pour une fois, imaginé utiliser tes photos pour la nécrologie. Mais Dieu sait mieux. Dieu t’a enlevée et nous a donné un quadruplet (3 filles et un garçon) dont on se souviendra toujours. Je t’aime, sœurette, et je t’aimerai toujours, même si nous nous rencontrons et ne nous séparons plus. RIP Fadimu Feyishara Afusat Ajoke Ade omo Adedotun », a écrit une sœur de la défunte sur Facebook.

Capture d’écran Facebook

« Adedotun Afusat Feyishara, tu es arrivée comme un éclair et tu es partie sans dire au revoir. Tu as donné naissance à 3 filles et à un garçon le jour de ton anniversaire de mariage et tu es partie le jour même. Morte pourquoi ? »