Niger : huit personnes, dont six touristes Français tués par des hommes armés

Huit personnes, dont six Français, ont été tuées ce dimanche 09 août 2020 dans la zone de Kouré, à l’est de Niamey au Niger.

Des hommes armés ont tué huit personnes dont six Français et deux Nigériens ce dimanche vers 11h30, heure locale (12h30, heure de Paris). Les faits se sont déroulés dans la zone de Kouré au Niger, une zone qui abrite les derniers troupeaux de girafes d’Afrique de l’ouest. Selon l’AFP, la plupart des victimes ont été abattues par balles. Une source proche des services de l’environnement indique qu’un chargeur a été trouvé sur place, un chargeur vidé de ses cartouches.

Le média précise que les deux victimes nigériennes sont le guide et le chauffeur du groupe de touristes français et le véhicule emprunté par les victimes appartenait à l’ONG française Acted. L’AFP informe que les assaillants inconnus sont arrivés à moto à travers la brousse et ont attendu l’arrivée des touristes.

A noter que la zone Kouré est située à 100km environ à l’est de Niamey, la capitale du Niger. Ladite localité est en « zone orange » sur le site du ministère français des Affaires étrangères. « Il est déconseillé de s’y rendre sauf raisons impératives », en raison notamment de l’activité de groupes terroristes.

Pour l’heure, les circonstances de l’attaque et l’identité des assaillants restent inconnues. D’après le gouverneur, la situation est sous contrôle et les autorités sont en train de «gérer la situation» et ont promis «plus d’informations après».