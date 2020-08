Niger – Attaque de Kouré: un des présumés assaillants mis aux arrêts

La traque lancée par l’armée nigérienne contre les assaillants qui ont perpétré l’attaque du dimanche 09 août 2020 qui a coûté la vie à huit personnes dans la commune de Kouré, vient de produire ses premiers fruits. En effet, un des présumés assaillants a été appréhendé par l’armée.

Les Forces de Défense et de Sécurité du Niger ont lancé après l’attaque de Kouré qui a fait huit (08) mort dont six (06) français et deux (02) nigériens, une opération de ratissage pour empêcher le commando ayant perpétré l’attaque de se replier vers sa base. Aux dernières nouvelles, l’un des assaillants a été appréhendé par l’armée qui recherche activement le reste du groupe.

Dans cette opération, l’armée nigérienne bénéficie du soutien de la force Barkhane qui a mis à contribution ses moyens de reconnaissance aérienne à partir de sa Base Aérienne Projetée (BAP) installée sur la base 101 de Niamey la capitale. Des soldats des forces spéciales américaines qui soutiennent le Niger dans la lutte contre le terrorisme constituent, eux aussi, un soutien pour cette opération.

Lundi, le conseil national de sécurité présidé par Mahamadou Issoufou a décidé de l’élargissement de l’état d’urgence à l’ensemble de la Région de Tillabéry, ce qui inclut le département de Kollo et celui de Balléyara. Il a également été décidé de la suspension de l’accès au site des girafes, dans la zone de Kouré, ce qui permettra, de plus, la poursuite des investigations en toute sérénité.