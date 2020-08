Niger – Attaque de Kouré : « Je condamne l’attaque terroriste lâche et barbare », Mahamadou Issoufou

Des militants djihadistes à moto ont tué dimanche six travailleurs humanitaires français et leur guide et chauffeur local dans un parc de girafes au Niger, selon des responsables gouvernementaux. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a réagi en condamnant l’attaque.

« Je condamne l’attaque terroriste lâche et barbare perpétrée ce dimanche dans la paisible localité de Kouré. En cette circonstance douloureuse pour tous, j’adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes nigériennes et françaises », a déclaré Issoufou, après l’attaque. Les assaillants ont frappé une réserve de girafes dans la région de Kouré, a déclaré à Reuters le gouverneur de Tillaberi, Tidjani Ibrahim Katiella. Les deux Nigériens travaillaient comme guide et chauffeur des touristes, a rapporté l’agence de presse AFP. Les six français étaient des employés d’une ONG et faisaient du tourisme dans la région.

Le gouvernement français met en garde la population contre les déplacements dans de grandes parties du Niger où opèrent des groupes militants, dont Boko Haram et des affiliés de l’État islamique. La réserve de girafes de Kouré au sud-est de la capitale Niamey est une attraction populaire au Niger, un immense pays qui borde sept pays dans une région instable dont la Libye, le Mali, le Tchad et le Nigéria.