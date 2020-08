Niger – Assassinat de 6 français: Emmanuel Macron amplifie la traque aux groupes terroristes

Huit personnes, dont six touristes français, ont été tuées au Niger par des hommes armées, le dimanche 08 août 2020. Face à cette situation, le président français Emmanuel Macron, a pris des mesures pour sécuriser ses ressortissants.

Des hommes armés ont tué huit personnes dont six Français et deux Nigériens ce dimanche vers 11h30, heure locale (12h30, heure de Paris). Les deux victimes nigériennes sont le guide et le chauffeur du groupe de touristes français et le véhicule appartenait à l’ONG française Acted dont ils sont membres.

Une situation qui interpelle le gouvernement français dont la réaction ne s’est pas fait attendre. « Nous mettons tout en œuvre pour soutenir les familles des victimes et répondre à l’attaque qui a coûté la vie à six de nos compatriotes et à deux Nigériens. Membres de l’ONG Acted, ces six jeunes témoignaient d’un engagement remarquable pour les populations », a expliqué Emmanuel Macron sur sa page Facebook. C’est pourquoi, il a décidé de renforcer les mesures de sécurité pour ses ressortissants dans la région. « Nous poursuivons l’action pour éradiquer les groupes terroristes avec l’appui renforcé de nos partenaires », a-t-il rassuré.

Pour rappel, déjà ce lundi 10 août 2020, l’ONG Acted a exprimé sa volonté de déposer une plainte dans les prochains jours à Paris pour tenter d’éclaircir le drame qui s’est produit dimanche 09 Août. On va « déposer une plainte pénale pour que soit éclairci ce qui s’est passé, pour que les familles sachent ce qui s’est passé précisément, si c’est une attaque d’opportunité, si c’était planifié, si c’est quelque chose qui risque d’arriver de nouveau », avait fait savoir Me Joseph Breham, lors d’une conférence de presse lundi.