Niger: Après l’assassinat des français, l’ONG Acted porte plainte

L’ONG Acted va porter plainte à Paris après l’assassinat de ses sept employés, dimanche, dans la zone de Kouré (sud-ouest du Niger) lors d’une excursion touristique.

L’ONG Acted annonce que les victimes étaient quatre hommes et quatre femmes, âgés de 25 à 50 ans. Sept sont employés de l’ONG et la huitième, un guide touristique nigérien. L’ONG compte déposer une plainte dans les prochains jours à Paris pour tenter d’éclaircir le drame qui s’est produit dimanche 09 Août. On va « déposer une plainte pénale pour que soit éclairci ce qui s’est passé, pour que les familles sachent ce qui s’est passé précisément, si c’est une attaque d’opportunité, si c’était planifié, si c’est quelque chose qui risque d’arriver de nouveau », a fait savoir Me Joseph Breham, lors d’une conférence de presse lundi.

Pour l’association, elle juge « déplorable » le fait que la communauté internationale ne fasse rien pour garantir la sécurité des humanitaires. « La communauté internationale (doit réaliser) la contradiction qu’il y a entre, nous demander de soutenir ces populations qui vivent de façon dramatique et nous laisser seuls confrontés à une violence où nous sommes devenus les cibles les plus faciles », a déclaré le cofondateur d’Acted, Frédéric Roussel, lors d’une conférence de presse.

Rappel des faits

Les deux Nigériens et les six Français ont été tués dimanche par des hommes armés arrivés à motos dans la zone de Kouré (sud-ouest du Niger) lors d’une excursion touristique. « Il y a huit morts : deux Nigériens, dont un guide [touristique] et un chauffeur, les six autres sont des Français », annonce à l’Agence France-Presse, le gouverneur de Tillabéri, Tidjani Ibrahim Katiella, en milieu d’après-midi. Paris confirme que des Français ont péri, sans en donner le nombre.

Une enquête est ouverte

Les forces armées nigériennes sont ce lundi à la recherche des auteurs de l’attaque. Des agents de la police scientifique nigérienne ont procédé à des prélèvements, selon un correspondant de l’Agence France-Presse sur place. Les corps des victimes ont été transférés dimanche soir à Niamey.

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) annonce lundi avoir ouvert une enquête pour « assassinats en relation avec une entreprise terroriste » et « association de malfaiteurs terroristes ». L’enquête « a été confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), en co-saisine avec la Sous-direction antiterroriste (Sdat) », a précisé le Pnat dans son communiqué, sans confirmer le nombre des victimes françaises.