« N’attendez plus aucun single de moi », Vano Baby met fin à sa carrière musicale ?

Dans un direct dévoilé sur sa page Facebook ce dimanche 30 août 2020, le chanteur béninois Vano Baby , très en colère contre ses fans semble vouloir donner une autre orientation à sa vie professionnelle.

Après la promotion de son featuring avec l’artiste nigerian Qdot, le chanteur béninois Vano Baby ne fera plus de single. C’est du moins ce qu’il a annoncé ce dimanche alors qu’il répondait aux critiques des béninois sur son duo intitulé « A Ka toun Mahou A » avec Qdot.

Il s’agit selon Vano Baby d’un feat qui lui a coûté près de 3 millions mais que les fans n’ont pas accueilli avec gaieté. « Quand on se bat pour vous, commencez à le reconnaître », a-t-il lancé. Même si l’artiste n’a pas fait savoir que le fait qu’il ne veut plus produire des singles signifiait qu’il ne produirait plus de chansons, beaucoup se demandent déjà déjà si l’enfant terrible du Hip Pop béninois n’est pas en train déjà de ranger micro et instrument, car touché et coulé sous le coup des critiques.

« J’en ai marre de me faire lyncher »

D’une durée de 3 minutes 40 secondes, le son est en fon, le titre est en fon, et le couplé est en fon. « Et vous trouvez que c’est mauvais . Je ne suis pas là pour vous insulter … Ce n’est pas le moment », a rassuré Vano.

A l’en croire, le single a été arrangé par le réalisateur béninois Caslee, bien connu pour avoir travaillé avec Canal+ et Nikanor. Puis d’insister: « Au lieu de tourner le clip au Nigeria je l’ai (Qdot) fait déplacer ».

« Je ferai la communication sur ce son mais après ça, n’attendez plus aucun single de moi. Chacun n’a qu’à prendre sa route, j’en ai marre. J’en ai marre de me faire lyncher ». Vano Baby

Et pourtant, dans un passé très récent, notamment en avril 2020, Vano Baby espérait retrouver en grande forme son public après le Coronavirus. Mais désormais choqué par les critiques, il pense que seul ses vrais fans savent le soutenir quand il le faut.

« Vous êtes méchants et si vous voulez vous comporter comme un méchant avec moi je vais retourner ma veste et me comporter de la même manière que vous. Vous dites que j’insulte mes fans, moi j’insulte pas mes fans, mes vrais fans je ne les insulte pas. Il n’y a que les gens qui ont des comportements de moutons que j’insulte », a lâché l’artiste visiblement très en colère.