Nabilla enceinte: comment elle se chamaillait avec Thomas sur le prénom de leur bébé

Avant la naissance de leur fils, la belle Nabilla se chamaillait avec Thomas sur le prénom du bébé. A l’époque, aucun des deux parents n’en était pas d’accord.

En juillet 2019, la star Nabilla avait révélé dans les colonnes de Paris Match qu’elle était enceinte de son premier enfant avec son mari Thomas Vergara. Selon ses révélations, le bébé devrait naître en octobre 2020. Une nouvelle qui avait impressionné ses abonnés, avec qui elle partage tout depuis le début de sa grossesse, sauf le prénom de l’enfant. En effet, à l’époque, elle ne s’entendait pas avec son mari sur le prénom de l’enfant. C’est d’ailleurs pour cette raison que le prénom n’a été dévoilé qu’après son accouchement.

« C’est un petit garçon »

« C’est un petit garçon », annonçait fièrement l’ex-star de télé-réalité de 27 ans en Une de l’hebdomadaire Paris Match. Mais en ce qui concerne le prénom de leur futur enfant, Nabilla et son mari Thomas Vergara n’en ont que faire de cette tradition. « La bonne nouvelle, c’est qu’on a trouvé le prénom. Un très joli prénom« , avait annoncé le jeune papa. Et à l’ancienne star de télé-réalité de répondre : « Je suis trop contente. On s’est enfin mis d’accord ! ».

Le fils de Nabilla s’appelle Milann

Les internautes ont fait plusieurs propositions et Nabilla a fini par faire son choix à travers un like. Et finalement, leur fils s’appelle Milann. « On lui a donné une orthographe un peu particulière pour qu’il se démarque », a expliqué la jeune maman sur Snapchat. « Je suis vraiment dégoûtée, je devais appeler mon fils comme ça mais là tout le monde va me demander, c’est le même prénom que le fils de Nabilla, et c’est certainement pas ce que je veux », écrit une future maman qui avait l’intention de nommer son fils, Milann.