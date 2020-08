Mort de DJ Arafat: son filleul Ariel Sheney entre regrets et culpabilité

Un an après la mort de DJ Arafat, son ex-filleul Ariel Sheney semble ne pas avoir digéré l’absence de son maître. Ce vendredi 21 août 2020, l’artiste a exprimé une sorte de culpabilité vis-à-vis du roi du coupé-décalé.

Avant sa mort, Dj Arafat n’était pas en odeur de sainteté avec son ex-filleul Ariel Shney. Contrairement au proverbe qui dit que la mort n’arrête pas l’amour, c’est plutôt la mort de DJ Arafat qui n’a pas pu arrêter la guerre entre Ariel Sheney et lui. Une situation qui intrigue l’interprète du titre « Amina ».

Ariel Sheney entre regrets et culpabilité

Traité de judas, conspué par son mentor d’hier, Ariel Sheney a rompu le silence ce vendredi. Dans un message sur sa page Facebook, il a exprimé ses regrets et sa culpabilité . « J’espère que tu m’en voudras pas, Vieux, par ce qu’il est temps de vider la valise après un an, car l’hypocrisie des miens m’a fendu le cœur », peut-on lire en légende d’un cliché d’Arafat et lui.

« J’ai déposé le micro… »

J’espère que tu m’en voudras pas Vieux, par ce qu’il est temps de vider la valise après un an, car l’hypocrisie des miens m’a fendu le cœur 💔 #KUMBALA😡#YGàVie Publiée par Ariel sheney sur Vendredi 21 août 2020

Quelques jours après sa mort, Ariel Sheney était chez les parents de DJ Arafat pour leur présenter ses sincères condoléances. Et puis, on apprend qu’en hommage à DJ Arafat, Ariel Sheney, ex-membre de la Yorogang, a décidé de suspendre tous ses projets musicales.

” La force d’un homme, c’est de se relever quand il tombe, tu me l’a toujours appris, alors c’est pas le moment de lâcher ”, avait-il écrit sur son compte Instagram, à l’annonce de l’accident du roi du coupé-décalé. ” Extinction des feux. J’ai déposé le micro… YAKO à nous  ”, peut on lire sur son compte instagram, plus de 10 jours après la mort de son patron.

La guerre continue

Pour rappel, pour les obsèques de DJ Arafat, Ariel Sheney, Molare, Debordo et d’autres acteurs, avaient été interdits d’accès à ses obsèques. Cette année, pour la célébration de l’an 1 de la mort de DJ Arafat, Ariel Sheney a été également exclu des activités.

C’est sûr que DJ Arafat aurait voulu qu’ils continuent tous par révolutionner le show-biz à travers le coupé-décalé. Mieux, DJ Arafat n’aurait pas voulu que la guerre continue entre les acteurs du coupé-décalé.

Invité au concert de DJ Arafat, le samedi 29 décembre 2018, Ariel Sheney avait pourtant demandé pardon à son ex-mentor pour s’être rebellé contre lui. « Il est venu pour vous et il a quelque chose à nous dire, à nous les Chinois », avait affirmé Arafat.

Dans sa prise de parole, Ariel Sheney a déclaré sous les vivats de la foule qui scandent aussi son nom : « Je suis venu vous dire une seule chose. Un enfant va beau grandir mais il ne peut jamais oublier son papa», dit-il avec humilité alors qu’il était à genou devant la foule. Si pour Arafat, c’est du passé, la yorogang compte toujours Ariel Sheney parmi les ennemis de DJ Arafat.

Ariel Sheney, qui n’était pas aux funérailles de son ex-parrain en 2019, le regretté Dj Arafat, est parti, samedi 27 juin 2020, s’incliner sur la tombe du Daishikan. Malheureusement, ce recueillement a été mal perçu par certains internautes. Cette image ravive certaines blessures de la « Chine » remontant au moment où Sheney et le Daïshi se sont séparés.

La pomme de discorde…

La brouille entre DJ Arafat et son filleul Ariel Sheney remonte à décembre 2017. En tournée en Europe, Arafat avait offert un spectacle à la mythique salle du Bataclan, à Paris. Mais le Beerus Sama n’a pas pu remplir cette petite salle parisienne. Un véritable fiasco occasionné par l’absence d’Ariel Sheney.

Selon les informations, à l’époque, Ariel Sheney avait demandé à DJ Arafat de revoir d’abord les termes de son contrat avec la Yôrôgang, avant qu’il n’embarque pour l’Europe afin de l’épauler dans ses concerts. Une proposition que le Daïshikan a interprété comme un chantage de la part de celui qu’il a fabriqué, de ses propres mains. C’est d’ailleurs l’incident qui a provoqué la rupture entre le « père » et le « fils ».

« De toute ma carrière, je n’ai jamais rencontré un artiste qui a du cœur (…) Je suis le premier fan de DJ Arafat depuis mon enfance », avait dit le Colonel Lobôfouêt quand il claquait la porte de la Yôrôgang. Ce qui prouve qu’il n’a visiblement rien contre son maître envers qui il exprime sa reconnaissance malgré leur incompréhension.