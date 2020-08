Messi fait une croix sur les entraînements et prévient le Barça

Attendu lundi pour la reprise des entraînements, Lionel Messi a prévenu le Barça qu’il ne se présenterait pas au club. L’Argentin aurait décidé de ne pas passer le test PCR prévu ce dimanche pour l’ensemble de l’effectif blaugrana.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Lionel Messi. Alors qu’il était annoncé que le capitaine du Barça participerait à la reprise des entraînements du club culé, en vue de la prochaine saison 2020-2021, l’Argentin a décidé de ne pas se présenter, ce dimanche, aux tests PCR prévus par le Barça, pour savoir si ses joueurs sont positifs ou non à la Covid-19.

‼️ ÚLTIMA HORA: Leo Messi ha comunicat al Barça que demà NO es presentarà a les proves PCR d’inici de la nova temporada. L’argentí manté la seva decisió de no seguir al club. #frac1 pic.twitter.com/JICvIqoECf — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) August 29, 2020

Selon RAC1 et ESPN, Leo Messi a prévenu le Barça de son absence et souhaite toujours quitter le club. Lundi, le Barça reprendra l’entraînement et Messi ne devrait donc pas être présent.

Bras de fer entre Messi et le Barça

Lionel Messi souhaite quitter le Barça mais il est encore un joueur du club catalan et sous contrat jusqu’en 2021. Pour partir libre, il doit convaincre la FIFA qu’il peut encore activer sa clause, lui permettant de quitter le club. Cette clause avait expiré en juin de cette année mais suite à la COVID-19, tout a été décalé ou reporté. Evidemment, il ne peut changer de club sans l’autorisation de ses responsables barcelonais. Et cette entente ne risque pas d’intervenir à moins d’une offre incroyable émanant d’un autre club.