Mercato : premier départ confirmé pour le Real Madrid

En fin de prêt au Real Madrid, Alphonse Areola va retrouver le PSG. Le gardien de but français a rejoint les Madrilènes cet été pour une saison sans option d’achat.

Fin de l’aventure d’Alphonse Areola au Real Madrid. Dans un communiqué publié ce mardi, le club madrilène a confirmé le départ du gardien de but français, qui était prêté par le PSG depuis l’été dernier, sans option d’achat. « Le club tient à remercier Areola pour son dévouement, son professionnalisme et son comportement exemplaire durant cette saison et lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle étape« , a écrit le champion de Liga dans un communiqué, remerciant aussi le PSG de lui avoir prêté Areola.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, Areola va retrouver sa place de remplaçant chez les Parisiens à moins de trouver un autre challenge. Les médias français citent d’ailleurs la Premier League comme future destination du joueur de 27 ans.