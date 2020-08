Mercato : Messi au PSG? Tuchel a tranché

Au micro de BT après la défaite du PSG face au Bayern en Ligue des champions, Thomas Tuchel a plaidé pour le renforcement de son équipe en vue de la prochaine saison. Le coach parisien a aussi évoqué la rumeur qui envoie Messi chez le club de la capitale.

Qualifié en finale de Ligue des champions pour la première fois de son histoire, le PSG n’ira pas plus loin que ça. Face au Bayern Munich, dimanche soir, les Parisiens se sont inclinés sur le score de 1-0. Kingsley Coman, sur une tête piquée, a mis fin aux rêves des champions de France. Mais pour Thomas Tuchel, ce n’est que partie remise. Et ce d’autant plus si les Franciliens profitent du mercato estival pour se renforcer, tant en défense qu’en milieu de terrain.

« Messi finira sa carrière à Barcelone »

Interrogé au micro de BT Sport, l’entraîneur parisien a insisté sur la nécessité de recruter pour pallier les nombreux départ. « On a perdu Edinson Cavani, on a perdu Thomas Meunier, Tanguy Kouassi pour cette fin de campagne européenne. Et nous perdons Thiago Silva et Eric Choupo-Moting. Beaucoup de joueurs », a confié Tuchel.

Et le technicien allemand de poursuivre en soulignant la capacité du Bayern à conserver ses meilleurs joueurs et à se renforcer. « Quand je vois le Bayern investir et garder tous ses joueurs… si l’on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu’on utilise ce marché des transferts, a-t-il souligné. La saison qui arrive sera très très chargée, sans trêve après l’épidémie de coronavirus. On recommence samedi. Pour rivaliser, il faut construire une équipe très, très forte ».

Le coach du PSG a également évoqué la rumeur qui affole l’Europe depuis quelques jours, selon laquelle Lionel Messi pourrait s’engager avec les Parisiens. « Messi est tout à fait le bienvenu (au PSG) », a-t-il ainsi lancé, dans un éclat de rire. Cependant, Tuchel n’en reste pas moins lucide sur le cas de l’Argentin et est même convaincu que le sextuple Ballon d’or ne quittera pas le Barça. « On a décidé de ne pas parler de transferts ici. Dans les prochains jours, on a beaucoup de choses à faire pour maintenir et même améliorer le niveau de l’équipe. Mais je pense que Messi finira sa carrière à Barcelone », a-t-il expliqué.