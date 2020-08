Mercato : Martin Odegaard de retour au Real Madrid

Après plusieurs saisons en prêt, Martin Odegaard va enfin porter le maillot du Real Madrid. La pépite norvégienne va être rapatriée de la Real Sociedad où Zidane compte sur lui pour la saison prochaine.

Dans leurs parutions de ce mardi 11 août, les quotidiens sportifs madrilènes AS et Marca informent que Martin Odeggard ne sera pas prêté cette saison. Les médias ibériques soutiennent que Zinedine Zidane compte sur le jeune norvégien et ne veut pas qu’il soit prêté une deuxième saison à la Real Sociedad, comme initialement convenu entre le club basque et le Real Madrid l’été dernier.

Si les deux Real avaient trouvé un accord verbal l’été dernier pour un prêt de deux ans du jeune milieu offensif, les règlements en Espagne interdisent les prêts de deux ans et les deux clubs devaient donc se retrouver cet été pour confirmer ou non l’idée d’une deuxième saison en prêt.

Alors qu’Odegaard était attendu ce vendredi à San Sebastian pour entamer la pré-saison, Zinedine Zidane a fait savoir à son président Florentino Pérez qu’il souhaitait conserver le gaucher la saison prochaine. Le président du Real Madrid a donc prévenu son homologue basque qu’il ne pourrait pas honorer sa promesse de l’été dernier.