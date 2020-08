Meghan Markle très triste: cet abandon qu’elle reproche au prince Harry

La duchesse Meghan Markle a du mal à pardonner un coup d’éclat à sa meilleure amie Jessica Mulroney. Au moment des faits, elle ne serait pas vraiment soutenue par son époux, le prince Harry.

Meghan Markle et Harry semblent avoir de l’eau dans le gaz. Alors qu’elle était au coeur d’une polmémique de racisme suscitée par sa meilleure amie, l’ancienne actrice américaine ne semble pas recevoir tout le soutien qu’elle attendait du prince Harry.

La duchesse de Sussex pense qu’elle aurait pu trouver un peu de réconfort auprès de son époux, le papa du petit Archie qui a visiblement eu du mal à se ranger du côté de son épouse dans cette histoire. « Harry a exhorté sa femme de faire amende honorable avec Jessica et au moins de lui parler dans le but de faire fondre la glace », a confié une source à The Express.

Selon le média, Harry ne veut pas qu’elle ajoute cela à son fardeau déjà lourd à cause des retombées avec d’autres amis et membres de sa famille. Isolée par cette situation, Meghan a passé toute la période à faire un peu de ménage dans son entourage, aussi bien côté amis que famille.

Toutefois, comme l’indique Closer, Meghan Markle n’est pas prête à pardonner à Jessica Mulroney de s’être servie de leur amitié pour se défendre d’une telle polémique.