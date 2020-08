Meghan Markle: sa nouvelle cause qui embarrasse le prince Harry et la famille royale

La duchesse Meghan Markle s’est engagée dans une nouvelle cause. Féministe très engagée et militante des droits de la femme, elle exhorte toutes les femmes américaines à aller voter. Un choix politique qui met mal à l’aise la famille royale.

Meghan Markle ne travaille plus pour la famille royale. Malgré cette indépendance financière, l’épouse du prince Harry fait partie de la famille royale britannique. «Si vous n’allez pas voter, alors vous êtes complice. Si vous êtes complaisant, vous êtes complice», a lâché la duchesse de Sussex.

A lire aussi : Meghan Markle: 15 dollars, soit 12,70 euros, le prix de son masque au message subtil (photo)

Meghan Markle a tenu ces propos alors qu’elle participait depuis chez elle, au panel « When we all vote » organisé par l’ONG et cofondé par Michelle Obama. Selon la maman d’Archie, qui s’est toujours ouvertement opposé à Donald Trump, les femmes américaines doivent aller voter pour élire le nouveau président des États-Unis.

Le prince Harry politiquement neutre

« Cette semaine, nous célébrons le 100e anniversaire du 19e amendement, qui a bien sûr donné aux femmes le droit voter, mais pas toutes les femmes, et en particulier les femmes de couleur », dit-elle. La femme du prince Harry a de façon subtile appeler les femmes à voter contre Donald Trump. Une prise de position qui n’égaie guère la la famille royal.

Et pourtant, par respect pour sa grand-mère, la Reine Elizabeth II, qui tout au long de sa vie, est rester « politiquement neutre » dans la sphère publique, le prince Harry ne compte pas suivre les pas de Meghan. « Le duc, qui n’a pas le droit de voter aux élections de novembre, ne rejoindra pas la mission de Meghan par respect pour la position de sa famille sur le vote et l’implication dans les affaires politiques », explique le télégraph cité par Voici. Toutefois, Meghan Markle continuera à soutenir toutes les causes qui lui sont chères.