Meghan Markle, Harry et Archie: cette signification du même bracelet qu’ils arboraient

Pour le premier jour du Royal Tour, en septembre 2019, la duchesse Meghan Markle , son époux Harry et leur fils Archie ont porté le même bracelet.

Lors de leur voyage officiel de 10 jours à travers plusieurs pays d’Afrique avec Archie, les Sussex arboraient le même bracelet, portant une mystérieuse inscription.

Il s’agissait d’un simple fil avec des lettres formant le mot justice. Ce symbole discret n’est pas resté inaperçu. Ce bracelet qu’ils arboraient, reflète leur combat pour l’égalité des sexes.

C’était le premier engament royal du petit Archie en Afrique du Sud, au Botswana, en Angola et au Malawi. Le couple s’est rendu à Nyanga, un township du Cap, pour assister à un atelier d’autodéfense pour jeunes filles.

Une fois là, Meghan et Harry ont été accueilli par des chants, des danses mais aussi des pancartes portant des messages importants : « J’ai le droit de vivre en paix » ou « Unis pour les droits des enfants ».

Passé cette étape, Meghan Markle et le prince Harry ont visité les membres de l’ONG Justice Desk Initiative qui milite pour les droits des enfants et contre les violences sexistes. Selon Gala, c’est une association soutenue par le Queen’s Commonwealth Trust, dont le fils de la princesse Diana est le président et son épouse la vice-présidente.