Mbappé : « Après ma blessure face à l’ASSE, j’ai pleuré toute la nuit »

Grand artisan de la qualification du PSG en finale de la Ligue des champions, mardi soir, Kylian Mbappé est revenu sur sa blessure à la cheville face à l’ASSE le 24 juillet, qui avait failli lui faire manquer la compétition.

Le 24 juillet dernier, Kylian Mbappé sortait du stade de France en pleurs. Titulaire face à Saint-Etienne en finale de Coupe de France, le Parisien n’a disputé que quelques minutes, sorti à la demie-heure, suite à une grosse blessure à la cheville et ce, à quelques semaines de la reprise de la Ligue des champions. Décidé coûte que coûte à disputer la compétition, le joueur s’était alors engagé dans une course contre la montre pour revenir à temps. Après trois semaines de convalescence, l’attaquant français a retrouvé les terrains et a même participé à la victoire du PSG face à l’Atalanta (2-1) en quart de finale.

En zone mixte, mardi soir, après la qualification historique des Parisiens en finale de la C1, Mbappé est revenu sur sa blessure qui a failli l’écarter de la compétition. Le Français a avoué ne plus y croire à un certain moment. « La vérité, le soir de ma blessure contre Saint-Etienne, je n’y croyais pas. Je pensais que c’était mort », a-t-il confié en conférence de presse. « J’ai pleuré toute la nuit. Et je me suis levé le lendemain matin en me disant que j’allais essayer de faire le maximum, de faire des journées pleines de soins, de rentrer à la maison et de faire encore des soins. Parce que c’est ligamentaire et quand c’est ligamentaire, on peut toujours gagner du temps. »

« Je vais laisser mon corps sur le terrain et tout faire pour gagner dimanche »

Une mentalité qui s’est avérée payante puisque le joueur a grappillé quelques temps de jeu face à l’Atalanta avant d’être titulaire contre Leipzig : « Je me suis lancé dans un délire tout seul. Peut-être que j’étais fou au départ, mais plus ça avançait et plus il y avait des motifs d’espoir. J’avais de meilleures sensations et surtout je voulais être de l’aventure. Et je savais qu’à un moment donné, l’équipe allait avoir besoin de moi. Peut-être pas, par ma présence physique sur le terrain, mais aussi pour apporter ma bonne humeur. Je n’ai jamais voulu montrer que j’étais mal, même si c’était un moment difficile. Mais le fait d’être revenu contre l’Atalanta, d’avoir aidé l’équipe à se qualifier et aujourd’hui de pouvoir rejouer, c’était un plaisir. »

Le numéro 7 parisien a toutefois confié qu’il n’était pas encore totalement débarrassé de cette blessure : « Ce n’est pas derrière moi encore. Je me sens bien, je me sens de mieux en mieux. Plus les jours vont passer, plus je vais mieux me sentir. Mais je suis obligé de jouer avec un strap très épais, parce que ce n’est pas encore top top. Je n’ai plus de douleurs mais il faut quand même garder certaines précautions. Mais je suis prêt à aider l’équipe, à tout donner sur le terrain. Je pense que cela s’est vu aujourd’hui, au match précédent et cela se verra dimanche. Parce que tout ce que je veux, moi, c’est gagner. Je suis venu ici pour gagner. Et peu importe ce qu’il se passe, qu’il y ait des douleurs ou pas, je vais laisser mon corps sur le terrain et tout faire pour gagner dimanche. »