Marion Bartoli enceinte: l’ancienne championne de tennis frappée par un deuil

Marion Bartoli est en deuil. Le frère de son compagnon, Yahya Boumediene, Khalid Boumediene, est décédé des suites d’un accident, le 18 août 2020.

Enceinte de son premier enfant, l’ancienne championne de tennis, Marion Bartoli, doit faire face à une bien triste nouvelle, qui touche particulièrement son compagnon. En effet, Khalid Boumediene, le frère de ce dernier, est décédé ce mardi 18 août dans un accident de moto.

Le jeune footballeur en région liégeoise, a été percuté par une voiture, alors qu’il était sur sa grosse cylindrée, dans la ville de Sclessin, en Belgique. « Je n’ai pas les mots pour exprimer la tristesse que je ressens… Je te soutiens dans cette nouvelle épreuve de la vie mon mari, Yahya Boumediene. Rip Khalid », a écrit la future maman de 35 ans sur son compte instagram.

Comme pour rendre hommage à son beau-frère, la future maman s’est encore emparée de son compte Instagram, ce jeudi 20 août 2020. « Prière pour le frère de mon mari », a demandé Marion Bartoli. Dans son message, elle a annoncé qu’une prière mortuaire va être organisée le vendredi 21 août, à Liège.

Il s’agira pour l’occasion de rendre un hommage mérité à son beau-frère décédé. « Mes prières et mes pensées sont avec toi, Khalid, on ne t’oubliera jamais !! Que ton âme repose en paix et que Dieu t’ouvre les portes du paradis », va-t-elle ajouter en anglais.