Manchester United : Paul Pogba positif au coronavirus

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, a été testé positif, mercredi, au coronavirus. Un vrai coup dur pour l’international français qui va manquer la rencontre face à la Suède en Ligue des Nations.

Alors qu’il devrait rejoindre l’équipe de France après plus d’un an d’absence, Paul Pogba va devoir encore patienter. L’attaquant de Manchester United ne sera pas de la liste pour la rencontre face à la Suède, samedi soir, en Ligue des Nations.

Et pour cause, le Red Devil a été testé positif au coronavirus, hier mercredi. Le joueur a été déclaré positif lors des tests de dépistage au covid-19 réalisés sur l’ensemble de l’effectif. Il a donc été écarté du groupe et suivra, comme il est de coutume dans ces cas, une quarantaine à son domicile jusqu’à son rétablissement complet. Pour son remplacement au sein de la sélection française, c’est le jeune Rennais Eduardo Camavinga (17 ans) qui a été appelé en renfort.