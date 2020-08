Manchester United : Harry Maguire condamné à une lourde peine

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, arrêté sur l’île grecque de Mykonos pour avoir prétendument attaqué la police après une bagarre devant un bar, a été condamné, mardi, à 21 mois de prison avec sursis.

Chaude vacance d’été pour Harry Maguire. Le capitaine des Red Devils, arrêté la semaine dernière en Grèce suite à un incident, a été condamné, hier à 21 mois de prison avec sursis par la justice grecque pour «coups et blessures, résistance à arrestation et tentatives de corruption.» Une sacrée tâche sur le CV de l’Anglais et sur la sélection des Three Lions.

En effet, juste avant d’être condamné, Maguire avait été convoqué par Gareth Southgate pour les deux prochaines rencontres de l’Angleterre. Mais le sélectionneur, une fois la sanction connue, l’a exclu de l’équipe et pour le Daily Mail, s’est mis «dans l’embarras» à cause de Maguire. «C’est la honte», s’emporte le Daily Star.

Pour rappel, Harry Maguire a été interpellé, jeudi, en Grèce pour violence verbale sur des officiers de police. Selon les médias locaux, le joueur de 27 ans aurait été repéré par la police lors d’une altercation avec d’autres touristes britanniques. Interpellé, le Red Devil, qui était avec son frère et un ami, aurait alors riposté physiquement et verbalement.

Réaction de Manchester United

Sur son site officiel, Manchester United a confirmé l’arrestation de son capitaine sans donner plus de détail. «Le club est au courant d’un incident présumé impliquant Harry Maguire à Mykonos, la nuit dernière. Des contacts ont été pris avec Harry et il coopère pleinement avec les autorités grecques. Pour le moment, nous ne ferons aucun autre commentaire«, avait déclaré les pensionnaires de Premier League après l’arrestation de leur joueur.

Harry Maguire a marqué 3 buts et a fait une passe décisive en 38 matchs, cette saison. Le capitaine de Manchester United a échoué à ramener un trophée aux Red Devils, échouant en demi-finale de League Europa, FA Cup et Carabao Cup.