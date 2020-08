Manchester City en route vers Barcelone pour signer Messi (médias)

Candidat sérieux pour s’offrir Lionel Messi, Manchester City serait passé à l’action pour enrôler l’Argentin. Une délégation de l’équipe anglaise se rendra, la semaine prochaine, à Barcelone, pour présenter une offre formelle de 200 millions plus des joueurs.

Les choses semblent rapidement bouger du côté de Manchester City, après l’annonce du départ de Messi du Barça et son envie de rejoindre le club anglais. Selon le très crédible journaliste italien de Bein Sports et de CNN, Tancredi Palmeri, une délégation de l’équipe de Manchester se déplacera, la semaine prochaine, à Barcelone, pour présenter une offre formelle; une offre qui contient une enveloppe financière de 200 millions plus des joueurs. Le quotidien Sport confirme aussi l’information, mais parle de son côté de 100 millions d’euros plus Bernardo Silva, Gabriel Jesus et Eric Garcia,

BOMBA!

Il Manchester City ha messo da parte fino a 200m€ per Messi, con un’offerta che sarà composta da soldi+giocatori.

La prossima settimana sarà a Barcellona per aprire la trattativa, per questo Messi ha deciso di recarsi agli allenamenti lunedì per non irretire il club — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 26, 2020

Alors que les deux patries semblaient se diriger vers une guerre juridique, Lionel Messi a finalement décidé de reprendre les entraînements avec les siens, estimant qu’il est inutile d’aller au front avec son club formateur. De son côté, le Barça espère toujours retenir son joueur, arguant que ce dernier n’est pas transférable.