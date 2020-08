Mali : un hélicoptère de l’armée roumaine, touché en pleine mission de reconnaissance

Un hélicoptère IAR-330 Puma L-RM appartenant au détachement Carpathian Pumas de l’armée roumaine, a été touché par une tempête au Mali lundi, rapportent les médias roumains.

L’incident qui a impliqué un des hélicoptères des forces armées roumaines déployés au Mali en soutien à la mission des Nations Unies dans le pays du Sahel. Selon un communiqué de presse du MApN envoyé à l’agence AGERPRES, les troupes roumaines étaient en mission de reconnaissance avec deux hélicoptères et ont atterri pour se ravitailler à la base de l’ONU à Douentza, une ville dans la région de Mopti, située à la limite nord du Pays Dogon, avant de regagner leur emplacement de base à Gao au nord du Mali.

À Douentza, une violente tempête a renversé l’un des deux hélicoptères. Il n’y a pas eu de graves dommages mais le commandant du détachement roumain au Mali a nommé un comité chargé d’enquêter sur les circonstances de cet incident.

Forces Roumaines au Mali

Cent vingt militaires roumains sont déployés au camp Castor à Gao. La mission des Nations Unies au Mali est une assistance au gouvernement de ce pays, dans un contexte d’instabilité causée par des différends inter-tribaux et la présence de groupes terroristes.

Le détachement d’hélicoptères Pumas des Carpates participe, depuis octobre 2019, à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Ils assurent l’évacuation médicale, la patrouille aérienne, la recherche et le sauvetage, la recherche et la reconnaissance, le transport de troupes, le transport VIP et le transport de matériel pour assurer le soutien logistique.