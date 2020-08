Mali: tête-à-tête entre la junte et le M5

Au Mali, les militaires au pouvoir ont reçu, ce mercredi 26 août 2020, les leaders du mouvement de l’opposition, le M5. La réunion s’est déroulée à Kati, le quartier général de la junte.

Il n’y a pas eu une discussion de fond, c’est juste une prise de contact, ont déclaré plusieurs cadres du mouvement M5, au terme de la rencontre tenue avec la junte. « Nous sommes disposés à accompagner le processus [de transition]. Nous avons été édifiés et rassurés. », a déclaré un membre de la délégation cité par RFI. Au nombre des leaders de l’opposition qui ont participé à cette réunion, figurent Soguel Maïga, Issa Kaou Djim, l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé ou encore Me Mountaga Tall.

Cette rencontre entre la junte et le mouvement du 05 juin est une première depuis le renversement du régime d’Ibrahim Boubaar Kéita, survenu le mardi 18 août 2020. Pour rappel, la junte avait accordé d’audiences à plusieurs personnalités diplomatiques, dont les ambassadeurs russe et francisais, à Bamako, ainsi qu’une délégation de la diplomatie algérienne. Les discussions entre la junte et la Cedeao peinent à aboutir à un accord complet.