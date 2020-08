Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a condamné « énergiquement » l’arrestation mardi du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, par des militaires en révolte.

« Je condamne énergiquement l’arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta, (du) Premier Ministre (Boubou Cissé) et (d’)autres membres du gouvernement malien et appelle à leur libération immédiate », a déclaré M. Faki sur son compte Twitter. MM. Keïta et Cissé ont été arrêtés en fin d’après-midi au domicile du chef de l’État à Bamako, a annoncé à l’AFP un des chefs de la mutinerie, qui a requis l’anonymat.

Selon un autre militaire dans le camp des mutins, les deux dirigeants sont « dans un blindé en route pour Kati », où se trouve le camp Soundiata Keïta, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, point de départ de la mutinerie en début de journée.

« Je condamne énergiquement toute tentative de changement anticonstitutionnel et appelle les mutins à cesser tout recours à la violence et au respect des institutions républicaines », a également réclamé M. Faki. Il a ajouté appeler « la Cédéao (Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest), les Nations unies et toute la communauté internationale à conjuguer efficacement leurs efforts pour s’opposer à tout recours à la force pour la sortie de la crise politique au Mali« .

D’une mutinerie à un Coup d’Etat

Partis du camp Soundiata Keïta, les mutins se sont ensuite dirigés en convoi vers le centre de la capitale, où ils ont été acclamés par des manifestants rassemblés pour réclamer le départ du chef de l’État aux abords de la place de l’Indépendance, selon un correspondant de l’AFP.

Avant même l’annonce de l’arrestation du président et de son Premier ministre, les pays de l’Afrique de l’Ouest, la France ou encore les États-Unis avaient exprimé leur inquiétude et dénoncé toute tentative de renversement du pouvoir.

Le Mali est confronté depuis plusieurs mois à une grave crise socio-politique qui préoccupe la communauté internationale. Une coalition hétéroclite d’opposants politiques, de guides religieux et de membres de la société civile multiplie les manifestations pour réclamer le départ du président Keïta, accusé de mauvaise gestion.