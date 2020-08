Mali: l’imam Dicko avertit les mutins

Au cours du rassemblement du mouvement M5 le vendredi dernier, l’imam Mahmoud Dicko a averti l’armée malienne que le peuple l’observe attentivement en cette période sensible que traverse le pays.

« Je remercie les forces de défense pour leur implication dans ce combat historique. Mais je leur dis aussi que le peuple les observe dans ce combat ô combien important pour le Mali », a déclaré le guide religieux. Il a également remercié les militaires maliens pour avoir contribué à la finalisation de la lutte entamée par le mouvement M5 depuis plusieurs mois avec des manifestations intenses à travers le pays: « Merci pour le parachèvement de notre combat commun », a-t-il ajouté.

Dans son message, l’autorité morale du M5 s’est également prononcée sur les actes de vandalisme qui ont visé les propriétés de certaines autorités du pays arrêtées par l’armée. L’imam dicko dit être profondément gêné: « Ce qui m’a gêné, c’est le fait que j’ai entendu que les biens privés de certains concitoyens ont été pillés, saccagés et vandalisés. Donc à partir de ce soir (vendredi 21 août), j’aimerais vous dire que je suis contre le pillage, le vol et le vandalisme des biens publics et privés », a-t-il souhaité.

Le Mali, poursuit l’imam, est un pays de paix, de cohésion sociale, mais aussi un pays de concorde. « Il ne faut pas oublier que nous sommes un peuple digne, nous sommes un peuple debout. C’est pourquoi je vous demande de faire la paix avec vos frères de tous bords. Nous sommes tous des Maliens », a-t-il conclu.