Mali: les putschistes annoncent la réouverture des frontières

La junte militaire, qui dirige le Mali depuis le renversement du président Ibrahim Boubacar Kéita, a annoncé la réouverture des frontières du pays, à compter de ce vendredi 21 août 2020.

Prenant le pouvoir dans la nuit du mardi à mercredi 19 août 2020, les putschistes avaient annoncé la fermeture de toutes les frontières du pays. Quelques jours après cette annonce, ils décident de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays, dès ce vendredi 21 août 2020 à partir de 00 heures.

Cette décision de la junte militaire intervient deux jours après que la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a isolé le Mali du monde, en ordonnant à tous ses pays membres de fermer, sans délai, leurs frontières avec le Mali.

« Couloir de trêve au niveau des frontières »

Au cours de sa réunion d’urgence organisée sur le Mali, jeudi 20 août 2020, la Cedeao a décidé du maintien de la fermeture de toutes les frontières avec le pays. Néanmoins, les 15 chefs d’État, soucieux de la vie de la population malienne et de la pandémie de la Covid-19, ont décidé de réserver des « couloirs de trêve au niveau des frontières », afin de laisser passer des marchandises et vivres, de même que le carburant et les produits de premières nécessités. Les présidents ont conclu de « ne pas reconnaître un probable gouvernement malien et prévoir des sanctions à l’encontre du Mali dans l’avenir ».